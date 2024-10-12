Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Amerika Serikat Jagokan Timnas Indonesia Menang atas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |13:53 WIB
Media Amerika Serikat Jagokan Timnas Indonesia Menang atas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Timnas Indonesia bakal lawan China di Kualifikasi Piala Dunia 2026. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

MEDIA Amerika Serikat, ESPN, menjagokan Tim Nasional (Timnas) Indonesia utnuk menang atas China di matchday keempat Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasalnya media AS tersebut menilai saat ini China tengah terpuruk dan skuad Garuda bakal memanfaatkan kondisi tersebut.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Tim Naga -julukan Timnas China- di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa (15/10/2024) mendatang. Menatap laga itu, Skuad Garuda sudah berada di China sejak kemarin untuk memantapkan persiapannya.

Skuad Garuda memiliki modal yang bagus untuk menghadapi China karena masuk dalam jajaran tim yang belum terkalahkan sepanjang babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tim arahan Shin Tae-yong itu telah meraih tiga hasil imbang dari tiga laga yang telah dimainkan. Lain cerita dengan China yang selalu menelan kekalahan.

Hasil itu tampak membuat ESPN terkejut karena bisa dianggap Timnas Indonesia merupakan kuda hitam di Grup C. Namun faktanya sejauh ini, Skuad Garuda mampu membuat kejutan dengan menahan imbang Arab Saudi, Australia, dan Bahrain.

Timnas China

“Faktanya, Indonesia sekali lagi terbukti sangat sulit dikalahkan, bahkan dengan status mereka sebagai tim yang tidak diunggulkan,” tulis ESPN dalam artikelnya, dikutip Sabtu (12/10/2024).

Bahkan di laga melawan Bahrain, Timnas Indonesia nyaris mencuri tiga poin. Sayangnya, gawang yang dijaga Maarten Paes harus kecolongan di menit-menit akhir sehingga membuat skor akhir menjadi imbang 2-2.

Halaman:
1 2
      
