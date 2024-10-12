Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Pepet Timnas China?

Timnas Indonesia naik ke peringkat 123 dunia jika menang atas China. (Foto: X/@TimnasIndonesia)

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, Sabtu (12/10/2024) akan diulas Okezone. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat 129 dunia dengan 1,128.56 angka.

Timnas Indonesia tidak beranjak dari posisinya sekarang meski mendapatkan tambahan 4,39 poin setelah bermain 2-2 dengan Bahrain di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat 11 Oktober 2024 dini hari WIB.

(Timnas Indonesia masih tertahan di peringkat 129 dunia. (Foto: PSSI)

Selanjutnya Timnas Indonesia akan melawat ke markas China di lanjutan matchday keempat Grup C. Laga dilangsungkan di Stadion Qingdao, China pada Selasa, 15 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB.

Jika ukurannya ranking FIFA, China jauh di atas Timnas Indonesia. China saat ini menempati peringkat 94 dunia dengan 1,247.60 angka. Skuad asuhan Branko Ivankovic ini baru saja turun tiga posisi dari peringkat 91 ke 94 dunia setelah kalah 1-3 dari Australia di matchday ketiga Grup C, Kamis 10 Oktober 2024 sore WIB.

Kekalahan dari Australia merupakan yang ketiga beruntun dialami Timnas China di Grup C. Sebelumnya di dua laga awal, Wu Lei dan kawan-kawan dihajar Jepang 0-7 dan dipermalukan Arab Saudi 1-2 di kandang sendiri.

Andai lagi-lagi kalah, kali ini dari Timnas Indonesia, ranking FIFA China semakin melorot sekaligus mempertipis peluang mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Jika kalah dari Timnas Indonesia, China akan kehilangan 15,31 poin di ranking FIFA.