Thomas Doll Diisukan Bakal Balik Gantikan Carlos Pena, Bos Persija Jakarta Bilang Begini

JAKARTA – Mantan pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll diisukan akan kembali melatih Macan Kemayoran lantaran juru taktik mereka saat ini, Carlos Pena tak kunjung memberikan hasil yang memuaskan. Menanggapi hal tersebut, Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca memastikan itu sekadar rumor belaka karena belum ada pembicaraan soal Doll di internal klub.

“Sampai hari ini tidak ada pembicaraan soal itu,” kata Prapanca kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Persija Official Store, Sabtu (12/10/2024).

Thomas Doll diketahui berpisah dengan Persija Jakarta pada akhir musim 2023-2024. Peran pelatih asal Jerman itu digantikan oleh Carlos Pena sejak awal musim 2024-2025. Namun, dalam tujuh pertandingan terakhir, Persija asuhan Pena disebut kurang memuaskan.

Macan Kemayoran bertengger di posisi kedelapan dengan koleksi sembilan poin. Dalam empat pertandingan terakhir, Persija Jakarta bahkan belum meraih kemenangan. Mereka menelan dua kekalahan dan dua kali imbang.

Hasil minor ini membuat posisi Pena terancam. Walau demikian, Prapanca mengatakan pelatih asal Spanyol itu masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki tim hingga putaran pertama Liga 1 2024-2025 berakhir.