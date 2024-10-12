Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Thomas Doll Diisukan Bakal Balik Gantikan Carlos Pena, Bos Persija Jakarta Bilang Begini

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |00:00 WIB
Thomas Doll Diisukan Bakal Balik Gantikan Carlos Pena, Bos Persija Jakarta Bilang Begini
Thomas Doll diisukan bakal kembali latih Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

JAKARTA – Mantan pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll diisukan akan kembali melatih Macan Kemayoran lantaran juru taktik mereka saat ini, Carlos Pena tak kunjung memberikan hasil yang memuaskan. Menanggapi hal tersebut, Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca memastikan itu sekadar rumor belaka karena belum ada pembicaraan soal Doll di internal klub.

“Sampai hari ini tidak ada pembicaraan soal itu,” kata Prapanca kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Persija Official Store, Sabtu (12/10/2024).

Thomas Doll diketahui berpisah dengan Persija Jakarta pada akhir musim 2023-2024. Peran pelatih asal Jerman itu digantikan oleh Carlos Pena sejak awal musim 2024-2025. Namun, dalam tujuh pertandingan terakhir, Persija asuhan Pena disebut kurang memuaskan.

Macan Kemayoran bertengger di posisi kedelapan dengan koleksi sembilan poin. Dalam empat pertandingan terakhir, Persija Jakarta bahkan belum meraih kemenangan. Mereka menelan dua kekalahan dan dua kali imbang.

Thomas Doll

Hasil minor ini membuat posisi Pena terancam. Walau demikian, Prapanca mengatakan pelatih asal Spanyol itu masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki tim hingga putaran pertama Liga 1 2024-2025 berakhir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/51/1633955/sejarah-janice-tjen-rebut-juara-wta-125-jinan-open-2025-nff.webp
Sejarah Janice Tjen Rebut Juara WTA 125 Jinan Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/striker_timnas_indonesia_u_22_hokky_caraka_foto.jpg
Hokky Caraka Komentari Pemecatan Patrick Kluivert: Dia Orang Baik, tapi …
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement