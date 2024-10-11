Reaksi Girang Eliano Reijnders Debut dengan Timnas Indonesia: Momen yang Sangat Membanggakan!

REAKSI Eliano Reijnders usai debut dengan Timnas Indonesia. Dia menyebut momen itu jadi hal yang sangat membanggakan

Pertandingan melawan Bahrain, yang berakhir imbang 2-2, menjadi momen yang sangat membanggakan bagi seorang Eliano Reijnders. Pasalnya, laga ketiga Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu menjadi debutnya untuk Timnas Indonesia.

Dalam laga yang digelar di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis 10 Oktober 2024 itu, Eliano untuk pertama kali membela Timnas Indonesia. Dia masuk sebagai pemain pengganti, tepat di awal babak kedua.

Kala itu, kedudukan imbang 1-1. Bahrain unggul lebih dahulu lewat tendangan bebas Mohamed Marhoon (15’). Lalu, Timnas Indonesia menyamakan kedudukan disamakan oleh Ragnar Oratmangoen (45+3’).

Masuk pada menit 46, Eliano menggantikan Sandy Walsh. Dia pun mengisi pos bek sayap kanan yang sebelumnya ditempati oleh pemain KV Mechelen itu.

Eliano pun tampil cukup apik, meski belum terlalu menonjol dalam pertandingan ini. Dia melakukan operan-operan dengan akurat dan beberapa kali berinisiasi overlap untuk membantu Skuad Garuda menyerang pertahanan lawan.

Pemain berusia 23 tahun itu pun mengaku sangat bangga menjalani debut untuk Timnas Indonesia. Dia berterima kasih atas dukungan penuh yang selalu diberikan untuknya dari para penggemar.

“Ini adalah momen yang sangat membanggakan, pertandingan pertama saya bersama Timnas Indonesia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian atas dukungan dan pesan yang telah di berikan,” tulis Eliano di Instagram pribadinya, @eliano.r, Jumat (11/10/2024).