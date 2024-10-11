Tiba di China, Timnas Indonesia Disambut PPI Shandong

QINGDAO – Timnas Indonesia tiba di China jelang matchday empat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka disambut oleh WNI terutama PPI Shandong setibanya di Qingdao, Jumat (11/10/2024) sore WIB.

Timnas Indonesia tiba sekira pukul 17.30 WIB di Qingdao Jiaodong International Airport. Hal itu diketahui dari video yang diunggah oleh akun Instagram resmi Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Shandong, @ppitshandong, pada Jumat (11/10/2024).

“Selamat datang Timnas Indonesia. Selamat bertanding,” tulis keterangan PPI Shandong dalam videonya.

Dari video itu terlihat para pemain Timnas Indonesia datang dengan seragam berwarna hitam-hitam. Mereka nampak berjalan keluar dari pintu terminal kedatangan sembari mendorong troli yang bermuatan koper-koper besar yang mereka bawa.

Kedatangan tim asuhan Shin Tae-yong itu pun disambut meriah oleh para Warga Negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam PPI Shandong. Mereka menyambut para pemain dengan berbagai macam atribut seperti bendera Merah-Putih.

Para pelajar itu pun bernyanyi yel-yel buatan mereka sendiri dengan kompak untuk menyambut kedatangan Skuad Garuda. Mereka benar-benar sangat bersemangat melihat Mees Hilgers dkk bakal bertanding di Negeri Tirai Bambu.

“Timnas Indonesia, Timnas Indonesia, selamat bertanding, pasti menang, pasti menang, hey hey,” teriak para pelajar dengan sangat lantang.