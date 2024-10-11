Hasil Timnas Malaysia vs Auckland FC di Laga Uji Coba: Harimau Malaya Tahan Tim Peringkat 1.136 Dunia!

Timnas Malaysia bermain 1-1 dengan Auckland FC di laga uji coba. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

HASIL Timnas Malaysia vs Auckland FC di laga uji coba akan diulas Okezone. Timnas Malaysia menjalani laga uji coba tertutup kontra klub Selandia Baru, Auckland FC, di Stadion Go Media, Auckland, Selandia Baru, Jumat (11/10/2024) siang WIB.

Setelah melalui 90 menit pertandingan, skor sama kuat 1-1. Auckland FC yang menurut opta analyst menempati peringkat 1.136 dunia di level klub, unggul lebih dulu via aksi Francis de Vries pada menit 25.

(Timnas Malaysia gagal kalahkan Auckland FC. (Foto: X/FAM_Malaysia)

Skor 1-0 untuk keunggulan Auckland FC bertahan hingga babak pertama usai. Di paruh kedua, pelatih Timnas Malaysia Pau Marti Vicente membuat beberapa perubahan.

Hasilnya positif, tim peringkat 132 dunia ini menyamakan kedudukan lewat gelandang Selangor FC, Noaa Laine, pada menit 59. Skor berubah 1-1 dan bertahan hingga laga usai.

Kelar laga ini, Arif Aiman dan kawan-kawan akan istirahat sejenak. Mereka akan menatap laga besar pada Senin, 14 Oktober 2024 siang WIB.

Sesuai jadwal, Malaysia akan menantang raksasa Oseania, Selandia Baru, di kandang lawan. Selandia Baru juga baru saja menang 3-0 atas Tahiti di matchday pertama Grup B babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat (11/10/2024) siang WIB.