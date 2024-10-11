Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Lengkap Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Matchday Ketiga: Yordania vs Korea Selatan 0-2, Irak vs Palestina 1-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |06:30 WIB
Hasil Lengkap Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Matchday Ketiga: Yordania vs Korea Selatan 0-2, Irak vs Palestina 1-0
Timnas Korea Selatan menang 2-0 atas Yordania di laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Instagram/thekfa)
HASIL lengkap babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di matchday ketiga sudah diketahui sejak Jumat (11/10/2024) dini hari WIB tadi. Sebanyak sembilan laga sudah dimainkan, termasuk di antaranya Tim Nasional (Timnas) Korea Selatan yang sukses menang 2-0 atas Yordania.

Seperti yang diketahui, putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia terbagi menjadi tiga grup yang berisikan masing-masing enam tim. Nantinya setiap tim akan memainkan total 10 laga, lima kandang dan lima tandang.

Saat ini, putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia baru memainkan laga ketiga. Itu berarti perjalanan masih sangat panjang untuk merebut tiket langsung ke Piala Dunia 2026.

Meski begitu, sejumlah tim kuat Asia nyatanya pelan-pelan mulai bergerak untuk mengamankan tiket langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Seperti halnya Korea Selatan, Jepang, Irak, Iran, dan Uzbekistan sejauh ini mampu meraih hasil positif dan belum terkalahkan.

Timnas Korea Selatan

Seperti tadi malam, Korea Selatan yang tergabung di Grup B sukses menang 2-0 atas Yordania. Tim berjuluk Taeguk Warriors itu meraih tiga poin penuh berkat gol Lee Jae-sung di menit 38 dan Oh Hyeon-gyu di menit 68.

Kemenangan itu membuat Korea Selatan bertengger di peringkat pertama Grup B dengan 7 poin. Hanya saja, jumlah 7 poin itu sama dengan yang dimiliki Irak di peringkat kedua.

Irak pun baru saja menang 1-0 atas Palestina. Tambahan 3 poin dari Palestina membuat Irak memiliki persaingan yang ketat di Grup B.

