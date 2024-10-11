Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Ditahan Bahrain 2-2: Melesat Tajam?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |01:14 WIB
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Ditahan Bahrain 2-2: Melesat Tajam?
Timnas Indonesia naik ke posisi 122 dunia setelah menang 2-1 atas Bahrain. (Foto: X@TimnasIndonesia)
A
A
A

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia setelah ditahan Bahrain 2-2 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia tertahan di peringkat 129 dunia setelah hanya mendapatkan tambahan 4,39 poin di ranking FIFA.

Saat ini, Koleksi poin Timnas Indonesia di ranking FIFA adalah 1128,56 angka setelah mendapatkan tambahan 4,39 poin. Dalam laga ini, gol-gol Timnas Indonesia dilesakkan Ragnar Oratmangoen pada menit 45+2 dan Rafael Struick (74'), sedangkan gol Bahrain dicetak Mohamed Marhoon (15') dan (90+9').

Timnas Indonesia menang 2-1 atas Bahrain. (Foto: X/@TimnasIndonesia)

(Timnas Indonesia menang 2-1 atas Bahrain. (Foto: X/@TimnasIndonesia)

Selanjutnya, ranking FIFA Timnas Indonesia bisa lebih baik lagi asalkan menang atas China di matchday keempat Grup C yang digelar di kandang lawan pada Selasa, 15 Oktober 2024 malam WIB.

Peluang Timnas Indonesia menang atas China sangat besar. Sebab, China tak dalam kondisi mental terbaik karena dalam tiga laga awal Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia selalu mengalami kekalahan.

Satu yang pasti, hasil imbang melawan Bahrain patut disayangkan. Sebab, Timnas Indonesia sudah unggul 2-1 hingga menit 90+6, yang mana seharusnya wasit sudah meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.

Halaman:
1 2
      
