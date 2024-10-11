Hasil Timnas Indonesia vs Bahrain: Gol Indah Rafael Struick Bawa Skuad Garuda Balik Unggul 2-1!

HASIL Timnas Indonesia vs Bahrain sudah diketahui. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- kini berbalik unggul 2-1.

Gol indah itu dicetak oleh Rafael Struick pada menit ke-74. Bola tendangan kerasnya tak bisa dihalau oleh kiper Bahrain. Ini jadi gol pertama Rafael Struick untuk Timnas Indonesia senior.

Tentunya, Timnas Indonesia diharapkan bisa menjaga laju positif ini sehingga meraih kemenangan. Sebab, pasukan Shin Tae-yong baru mengemas 2 poin saat ini sehingga bertengger di urutan kelima pada klasemen sementara Grup C.

Timnas Indonesia terpaut 1 poin saja dengan Bahrain yang berada satu peringkat di atas Timnas Indonesia. Bahrain total mengemas 3 poin dari 2 laga yang sudah dilakoni.

Kini, menarik menantikan lanjutan laga Timnas Indonesia vs Bahrain sendiri digelar di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis (10/10/2024) pukul 23.00 WIB. Pertemuan kedua tim tersaji dalam matchday ketiga Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.