HOME BOLA LIGA INDONESIA

Arema FC vs Malut United: Rumput Stadion Soepriadi Baru, Singo Edan Perlu Adaptasi Lagi

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |03:00 WIB
Arema FC vs Malut United: Rumput Stadion Soepriadi Baru, Singo Edan Perlu Adaptasi Lagi
Kondisi rumput Stadion Soepriadi. (Foto: Avirista Midaada/MPI)
MALANG - Pelatih Arema FC, Joel Cornelli memastikan pasukannya memerlukan waktu beradaptasi lagi dengan Stadion Soepriadi Kota Blitar. Pasalnya rumput stadion itu telah diperbarui, sehingga Arema FC pun terlebih dahulu akan menggelar latihan di sana sebelum dipakai untuk menyambut Malut United.

Seperti yang diketahui, sudah lama Arema FC tak menggelar laga kandang karena Stadion Soepriadi tengah memperbaiki kondisi rumputnya. Namun, ini rumput di stadion yang berada di Jalan Kelud, Kelurahan Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa sudah mulai mulus dan bagus.

Terlihat pekerja dari kontraktor Lestarindo Soccerfield mulai meratakan rumput yang sudah mulus. Pekerja menggunakan mesin pemangkas rumput, menyerupai traktor untuk meratakan rumput di Stadion Soepriadi, Kota Blitar.

Joel Cornelli mengatakan, sudah menerima informasi bahwa perbaikan rumput stadion mulai berangsur-angsur selesai. Bahkan diklaim kondisi rumput sudah lebih baik dari dua kandang awal saat melawan Dewa United dan Borneo FC.

Stadion Soepriadi (Avirista Midaada/MPI)

"Saya mendapat video perkembangan kondisi lapangan dari CEO Arema FC, Iwan Budianto. Kelihatannya sekarang jauh lebih baik," ucap Joel Cornelli, saat sesi latihan, dikutip Jumat (11/10/2024).

Kini, Joel Cornelli menilai Arema FC harus beradaptasi kembali dengan rumput stadion tersebut, sebelum laga kandang melawan Malut United pada Sabtu 19 Oktober 2024 pukul 15.30 WIB. Makanya pelatih asal Brasil itu bersiap memindahkan latihan timnya tiga hari sebelum laga pekan 8 melawan Malut United, dari Malang ke Blitar.

"Meskipun lapangan sudah jauh lebih baik, kita tetap butuh adaptasi. Jadi kita akan coba lapangan baru 3 hari sebelum pertandingan," ungkap pelatih berusia 57 tahun ini.

