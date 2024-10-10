Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming RCTI+ Bahrain vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Malam Ini

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |18:01 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming RCTI+ Bahrain vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Malam Ini
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming RCTI+ Bahrain vs Timnas Indonesia Kualifikasi Piala Dunia 2026 malam ini akan diulas dalam artikel ini. Laga seru itu akan digelar di Bahrain National Stadium, Riffa, pada Kamis (10/10/2024) pukul 23.00 WIB.

Ya, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanannya di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada matchday ketiga, skuad Garuda akan bertandang ke Bahrain.

Shin Tae-yong dan Calvin Verdonk

Jelang laga tersebut, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memastikan persiapan matang sudah dilakukan Timnas Indonesia. Tak hanya dari segi taktik, persiapan juga digodok pelatih asal Korea Selatan itu dari segi fisik.

“Ini adalah pertandingan penting bagi kami, juga untuk Bahrain tentunya. Hasil dari pertandingan ini sangatlah penting,” ucap Shin Tae-yong, dikutip dari laman resmi PSSI, Kamis (10/10/2024).

“Kami sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk pertandingan ini dengan sungguh-sungguh. Jadi saya berharap kita bisa menyajikan penampilan yang bagus di pertandingan nanti,” lanjutnya.

“Semua pemain di tim kita melakukan hal bagus sejauh ini. Tidak cuma pemain keturunan (yang berkontribusi). Semua pemain di tim memberikan yang terbaik, jadi saya rasa di pertandingan versus Bahrain kita juga akan menunjukkan penampilan yang terbaik,” tegas Shin Tae-yong.

Halaman:
1 2
      
