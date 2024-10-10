Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tebar Ancaman ke Bahrain, Shin Tae-yong: Timnas Indonesia Siap Tunjukkan Performa Terbaik demi 3 Poin!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |08:14 WIB
Tebar Ancaman ke Bahrain, Shin Tae-yong: Timnas Indonesia Siap Tunjukkan Performa Terbaik demi 3 Poin!
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

RIFFA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong mengirimkan ancaman kepada Bahrain jelang kedua tim bentrok di matchday 3 Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. STY tepatnya menegaskan persiapan Garuda sudah matang dan siap memperlihatkan performa terbaik mereka di hadapan pendukung Bahrain.

Ya, Timnas Indonesia akan bertamu ke markas Bahrain di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis (10/10/2024) pukul 23.00 WIB. Ini menjadi laga penting bagi kedua kesebelasan guna menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan bergulir di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Shin Tae-yong pun mengakui kalau nanti malam akan menjadi laga yang sangat penting bagi kedua tim. Sebab, hasil yang didapat akan berpengaruh pada posisi Timnas Indonesia ataupun Bahrain di klasemen sementara Grup C.

“Ini laga sangat penting bagi kami. Mungkin juga bagi Indonesia dan Bahrain. Untuk laga besok (hari ini), hasilnya akan sangat penting bagi kedua tim,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, dikutip Kamis (10/10/2024).

Shin Tae-yong dan Calvin Verdonk

Namun begitu, Shin Tae-yong menekankan bahwa Timnas Indonesia sudah mempersiapkan diri dengan baik. Juru taktik asal Korea Selatan ini berharap, Mees Hilgers dan kolega bisa menampilkan performa terbaiknya di depan publik Bahrain.

“Kami sendiri sudah mempersiapkan laga dengan sangat baik. Jadi saya harap kami bisa menunjukkan permainan yang bagus,” tuturnya.

