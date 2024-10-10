Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming RCTI+ Timnas Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Malam Ini

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |07:38 WIB
Link Live Streaming RCTI+ Timnas Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Malam Ini
Timnas Indonesia siap hadapi Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming RCTI+ antara Timnas Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang dimainkan di Bahrain National Stadium, Riffa, Bahrain tersebut akan berlangsung pada malam ini, Kamis (10/10/2024) pukul 23.00 WIB.

Ya, tinggal beberapa jam lagi para penggawa Garuda bakal berjuang di markas Bahrain untuk merebut tiga poin pertama mereka di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada dua laga sebelumnya, Timnas Indonesia total hanya mengoleksi dua poin.

Masing-masing satu poin didapatkan usai Timnas Indonesia menahan Arab Saudi 1-1 dan mengimbangi Australia 0-0. Lalu Oktober 2024 ini Timnas Indonesia akan melanjutkan ke matchday ketiga dan keempat yang berlangsung di markas Bahrain dan China.

Tentu harapannya Timnas Indonesia bisa merebut 6 poin penuh dari laga tandang. Jika itu terwujud, maka peluang Timnas Indonesia mengincar posisi dua besar Grup C akan terbuka.

Sesi latihan Timnas Indonesia (PSSI)

Kabar baiknya, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong bisa menurunkan skuad terbaiknya saat melawan Bahrain nanti. Skuad Garuda baru kedatangan dua pemain naturalisasi baru, yakni Mees Hilgers dan Eliano Reijnders yang berpotensi akan debut di laga kontra Bahrain.

Lalu kiper andalan Timnas Indonesia, Maarten Paes yang sempat dikabarkan cedera kini sudah dinyatakan dalam kondisi yang baik. Itu berarti kiper FC Dallas tersebut siap tempur di laga Timnas Indonesia vs Bahrain.

