Jadwal Siaran Langsung Timnas Australia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Hari Ini, Live di RCTI!

Timnas China panggil 24 pemain untuk lawan Timnas Indonesia dan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Instagram/chinafootballassociation)

JADWAL siaran langsung Timnas Australia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada hari ini, Kamis (10/10/2024) dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan matchday ketiga Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut pun akan disiarkan secara live di RCTI.

Pertandingan yang digelar di Adelaide Oval, Adelaide, Australia tersebut menjadi penting untuk kedua tim. Pasalnya di dua laga Grup C sebelumnya, baik Australia dan China sama-sama belum memetik kemenangan sama sekali.

Australia tercatat baru mengoleksi 1 poin karena hanya bisa meraih hasil imbang 0-0 saat melawan Timnas Indonesia. Saat menjamu Bahrain, secara mengejutkan mereka pun kalah 0-1.

China lebih parah lagi, sebab negara Tirai Bambu itu selalu menelan kekalahan di dua lag awal Grup C. Tepatnya Timnas China kalah 0-7 saat melawan Jepang dan tumbang 1-2 kala bertandang ke markas Arab Saudi.

Karena hasil buruk itu, dua tim tersebut kini menghuni dua posisi terbawah di Grup C. Timnas Australia posisi kelima dan China di peringkat keenam.

Tentu jika ingin lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, maka mereka harus menghindari peringkat kelima dan keenam yang otomatis langsung gugur. Jika tak bisa merebut tiket langsung via dua peringkat teratas, Australia dan China bisa mengejar posisi ketiga dan keempat untuk bisa melanjutkan perjuangan ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.