Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Australia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Hari Ini, Live di RCTI!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |07:56 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Australia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Hari Ini, Live di RCTI!
Timnas China panggil 24 pemain untuk lawan Timnas Indonesia dan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Instagram/chinafootballassociation)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Australia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada hari ini, Kamis (10/10/2024) dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan matchday ketiga Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut pun akan disiarkan secara live di RCTI.

Pertandingan yang digelar di Adelaide Oval, Adelaide, Australia tersebut menjadi penting untuk kedua tim. Pasalnya di dua laga Grup C sebelumnya, baik Australia dan China sama-sama belum memetik kemenangan sama sekali.

Australia tercatat baru mengoleksi 1 poin karena hanya bisa meraih hasil imbang 0-0 saat melawan Timnas Indonesia. Saat menjamu Bahrain, secara mengejutkan mereka pun kalah 0-1.

China lebih parah lagi, sebab negara Tirai Bambu itu selalu menelan kekalahan di dua lag awal Grup C. Tepatnya Timnas China kalah 0-7 saat melawan Jepang dan tumbang 1-2 kala bertandang ke markas Arab Saudi.

Timnas Australia

Karena hasil buruk itu, dua tim tersebut kini menghuni dua posisi terbawah di Grup C. Timnas Australia posisi kelima dan China di peringkat keenam.

Tentu jika ingin lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, maka mereka harus menghindari peringkat kelima dan keenam yang otomatis langsung gugur. Jika tak bisa merebut tiket langsung via dua peringkat teratas, Australia dan China bisa mengejar posisi ketiga dan keempat untuk bisa melanjutkan perjuangan ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176891/thom_haye_masih_sedih_timnas_indonesia_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-euoA_large.jpg
Timnas Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026, Thom Haye: Suatu Hari Nanti Mimpi Kita Jadi Kenyataan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176960/jay_idzes-q2oB_large.jpg
Hormati Upaya PSSI, Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Minta Publik Hentikan Kritik Berlebihan ke Erick Thohir
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/16/51/1632935/tim-asdep-orlit-kemenpora-tinjau-persiapan-pobsi-jelang-tampil-di-sea-games-thailand-2025-boh.webp
Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Persiapan POBSI Jelang Tampil di SEA Games Thailand 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/19/pelatih_timnas_indonesia_patrick_kluivert_foto.jpg
PSSI Resmi Pecat Patrick Kluivert, Netizen Langsung Heboh
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement