HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Wasit Perempuan asal Turki Ini Kena Sanksi Seumur Hidup Usai Video Syur Dirinya dengan Pengamat Sepakbola Viral

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |06:57 WIB
Wasit Perempuan asal Turki Ini Kena Sanksi Seumur Hidup Usai Video Syur Dirinya dengan Pengamat Sepakbola Viral
Wasit asal Turki, Elif Karaarslan tersandung masalah video syur. (Foto: Instagram/elifkaraarslan_17)
A
A
A

WASIT perempuan asal Turki, Elif Karaarslan, dikenai sanksi seumur hidup oleh Federasi Sepakbola Turki (TFF), karena terlibat skandal dengan pengamat wasit, Orhan Erdemir. Skandal yang dimaksud adalah beredarnya video syur yang melibatkan Karaarslan dan Erdemir, yang jelas mencoreng persepakbolaan Turki.

Menurut laporan dari The Sun, TFF sudah menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Karaarslan. Sementara hukuman yang sama menimpa Erdemir, meski kini wasit yang aktif sebagai wasit FIFA pada 1999-2002 itu kini sudah menjadi seorang pengamat sepakbola.

Bagi Erdemir, kasus itu telah menghancurkan kariernya yang sudah terbangun sejak lama. Namun, pihak Erdemir menegaskan bahwa video yang beredar bukan dirinya, melainkan hasil rekayasa dari Artificial Intelligence (AI).

“Video yang beredar di medoa sosial ini bukan video asli dan sepenuhnya merupakan hasil AI. Jadi, tidak ada hubungannya dengan klien kami,” ucap pengaacara Orhan Erdemir, dikutip dari The Sun, Kamis (10/10/2024).

Wasit asal Turki, Elif Karaarslan

“Karier saya sebagai wasit dan pengamat sepakbola yang sudah saya bangun selama 30 tahun kini hancur karena ada orang yang menyebarkan informasi ini. Reputsai saya di mata keluarga, teman-teman, dan komunitas wasit telah hancur,” kata Erdemir.

