Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Malam Ini, Live di RCTI!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |06:29 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Malam Ini, Live di RCTI!
Pemain Timnas Indonesia, Egy Maulana Vikri. (Foto: PSSI)
A
A
A

RCTI dipastikan akan menyajikan langsung laga Timnas Indonesia vs Bahrain di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jadwal siaran pertandingan yang digelar di Stadion Nasional Bahrain, Riffa itu pun akan berlangsung pada hari ini, Kamis (10/10/2024) pukul 23.00 WIB.

Kemenangan jelas menjadi target utama Timnas Indonesia saat bermain di markas Bahrain tersebut. Menariknya, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong optimis skuadnya bisa menang atas tim tuan rumah.

Shin Tae-yong optimis karena melihat anak buahnya dalam performa yang baik serta memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Ia pun turut senang ketika melihat anak buahnya bisa ceria di sesi latihan.

Nuansa positif itu lantas yang membuat STY yakin, Timnas Indonesia dapat bermain baik dan menang atas Bahrain.

Shin Tae-yong bersama Calvin Verdonk (PSSI)

"Ketika Anda melihat pemain bercanda dalam latihan, dapat yakin bahwa ini berarti antusiasme mereka tinggi. Kami siap dan sadar bahwa Bahrain adalah tim favorit. Itu terlepas dari kekalahan Jepang," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, dikutip Kamis (10/10/2024).

Shin Tae-yong sudah memanggil 27 pemain ke Bahrain untuk melakoni matchday ketiga Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam 27 nama itu, ada dua pemain yang baru dinaturalisasi, yakni Mees Hilgers dan Eliano Reijnders.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176891/thom_haye_masih_sedih_timnas_indonesia_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-euoA_large.jpg
Timnas Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026, Thom Haye: Suatu Hari Nanti Mimpi Kita Jadi Kenyataan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176960/jay_idzes-q2oB_large.jpg
Hormati Upaya PSSI, Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Minta Publik Hentikan Kritik Berlebihan ke Erick Thohir
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/16/51/1633263/rebut-piala-bergilir-dan-tiket-umrah-padel-dan-tenis-bersatu-di-the-prime-tournament-zpl.webp
Rebut Piala Bergilir dan Tiket Umrah: Padel dan Tenis Bersatu di The Prime Tournament
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/04/alex_pastoor_patrick_kluivert.jpg
Geger Dua Sosok S Pengendali Timnas Indonesia! Andre Rosiade Ungkap Fakta di Balik Kegagalan Kluivert
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement