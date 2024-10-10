Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Malam Ini, Live di RCTI!

RCTI dipastikan akan menyajikan langsung laga Timnas Indonesia vs Bahrain di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jadwal siaran pertandingan yang digelar di Stadion Nasional Bahrain, Riffa itu pun akan berlangsung pada hari ini, Kamis (10/10/2024) pukul 23.00 WIB.

Kemenangan jelas menjadi target utama Timnas Indonesia saat bermain di markas Bahrain tersebut. Menariknya, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong optimis skuadnya bisa menang atas tim tuan rumah.

Shin Tae-yong optimis karena melihat anak buahnya dalam performa yang baik serta memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Ia pun turut senang ketika melihat anak buahnya bisa ceria di sesi latihan.

Nuansa positif itu lantas yang membuat STY yakin, Timnas Indonesia dapat bermain baik dan menang atas Bahrain.

"Ketika Anda melihat pemain bercanda dalam latihan, dapat yakin bahwa ini berarti antusiasme mereka tinggi. Kami siap dan sadar bahwa Bahrain adalah tim favorit. Itu terlepas dari kekalahan Jepang," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, dikutip Kamis (10/10/2024).

Shin Tae-yong sudah memanggil 27 pemain ke Bahrain untuk melakoni matchday ketiga Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam 27 nama itu, ada dua pemain yang baru dinaturalisasi, yakni Mees Hilgers dan Eliano Reijnders.