Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

FC Twente Disikat Feyenoord, Pelatih Puji Kerja Keras Mees Hilgers Dkk

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |03:33 WIB
FC Twente Disikat Feyenoord, Pelatih Puji Kerja Keras Mees Hilgers Dkk
FC Twente dan Mees Hilgers tetap dipuji meski kalah dari Feyenoord (Foto: FC Twente)
A
A
A

ROTTERDAM – FC Twente menelan kekalahan saat bertandang melawan Feyenoord dalam lanjutan Eredivisie 2024-2025 (Liga Belanda 2024-2025). Meski begitu, pelatih Joseph Oosting tetap mengapresiasi kerja keras Mees Hilgers cs.

Dalam laga itu, Hilgers dipercaya tampil penuh untuk menjaga pertahanan The Tukkers. Sayangnya, FC Twente menelan kekalahan 1-2 di Feyenoord Stadium, Rotterdam, Belanda, Minggu 6 Oktober 2024.

Mees Hilgers beraksi di laga Feyenoord vs FC Twente (Foto: FC Twente)

Oosting mengakui kekalahan jelas bukan hasil yang mereka inginkan. Tapi, ia turut senang dengan kinerja Mees Hilgers dan kolega kendati harus menelan kekalahan. Sebab, anak asuhnya bekerja sangat keras dalam memberikan perlawanan ketat kepada Feyenoord.

“Kami adalah klub yang sedang berkembang dan ingin terus melangkah maju. Meskipun hasil ini bukan yang kami inginkan, kami bisa melihat kembali performa kami sendiri,” kata Oosting, dikutip dari Voetbal International, Selasa (8/10/2024).

“Kami unggul di 35 menit pertama hari ini (Minggu),” imbuh pria asal Belanda itu.

“Tentu, Anda tidak bisa memenangkan semuanya, tapi kami sudah berusaha sekuat tenaga untuk membuat pertandingan ini berjalan ketat dan kami berhasil,” ungkap Oosting.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176756/timnas_jepang_vs_brasil-xtQ4_large.jpg
Hasil Timnas Jepang vs Brasil di FIFA Matchday Oktober 2025: Samurai Biru Menang Dramatis 3-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176704/marselino_ferdinan-ixD6_large.jpg
Marselino Ferdinan Ungkap Target yang Ingin Dicapai di AS Trencin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176658/marselino_ferdinan_sudah_gatal_ingin_latihan_bareng_as_trencin-2uEo_large.jpeg
Marselino Ferdinan Sudah Gatal Ingin Latihan Bareng AS Trencin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175802/shin_tae_yong-wHEc_large.jpg
Reaksi Shin Tae-yong Usai Resmi Dipecat sebagai Pelatih Ulsan HD: Saya Tak Punya Pilihan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/51/1632287/janice-tjen-tembus-perempat-final-jinan-open-2025-usai-tumbangkan-yafan-wang-xcy.webp
Janice Tjen Tembus Perempat Final Jinan Open 2025 usai Tumbangkan Yafan Wang
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/07/08/mario_balotelli.jpg
Mario Balotelli Buka-bukaan Soal Skandal Masuk Penjara Wanita
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement