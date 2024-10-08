FC Twente Disikat Feyenoord, Pelatih Puji Kerja Keras Mees Hilgers Dkk

ROTTERDAM – FC Twente menelan kekalahan saat bertandang melawan Feyenoord dalam lanjutan Eredivisie 2024-2025 (Liga Belanda 2024-2025). Meski begitu, pelatih Joseph Oosting tetap mengapresiasi kerja keras Mees Hilgers cs.

Dalam laga itu, Hilgers dipercaya tampil penuh untuk menjaga pertahanan The Tukkers. Sayangnya, FC Twente menelan kekalahan 1-2 di Feyenoord Stadium, Rotterdam, Belanda, Minggu 6 Oktober 2024.

Oosting mengakui kekalahan jelas bukan hasil yang mereka inginkan. Tapi, ia turut senang dengan kinerja Mees Hilgers dan kolega kendati harus menelan kekalahan. Sebab, anak asuhnya bekerja sangat keras dalam memberikan perlawanan ketat kepada Feyenoord.

“Kami adalah klub yang sedang berkembang dan ingin terus melangkah maju. Meskipun hasil ini bukan yang kami inginkan, kami bisa melihat kembali performa kami sendiri,” kata Oosting, dikutip dari Voetbal International, Selasa (8/10/2024).

“Kami unggul di 35 menit pertama hari ini (Minggu),” imbuh pria asal Belanda itu.

“Tentu, Anda tidak bisa memenangkan semuanya, tapi kami sudah berusaha sekuat tenaga untuk membuat pertandingan ini berjalan ketat dan kami berhasil,” ungkap Oosting.