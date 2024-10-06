Hasil Feyenoord vs FC Twente di Liga Belanda 2024-2025: Mees Hilgers Main, The Tukkers Kalah 1-2

FEYENOORD – Bintang Timnas Indonesia, Mees Hilgers dipercaya tampil saat FC Twente bertamu ke markas Feyenoord di pekan kedelapan Liga Belanda 2024-20245, Minggu (6/10/2024) malam WIB. Sayangnya, FC Twente justru tumbang 1-2 dari tim tuan rumah.

Jalannya Pertandingan

Dalam pertandingan yang berlang di Stadion De Kuip, Hilgers bermain sejak awal untuk FC Twente. Dia ditugaskan sebagai bek tengah oleh sang pelatih, Joseph Oosting.

Hilgers berduet dengan Max Bruns dalam skema formasi 4-5-1 yang digunakan oleh FC Twente. Tim tamu pun mendominasi laga dan beberapa kali nyaris menjebol gawang Feyenoord di menit-menit awal.

Namun sayang, FC Twente malah kecolongan pada menit 28. Hilgers gagal mengantisipasi umpan silang lawan yang kemudian ditanduk oleh Ayase Ueda dan berbuah gol pembuka untuk Feyenoord.

Pada menit 43, lagi-lagi FC Twente lengah. Sebuah tendangan jarak jauh dari Hwang In-Beom membuahkan gol kedua bagi tim tuan rumah.

FC Twente baru mendapatkan gol hiburan pada menit 79 lewat Sem Steijn. Kekalahan itu benar-benar terasa menyesakkan bagi mereka.