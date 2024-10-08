Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Terungkap! Ini Alasan Paulo Meneses Mau Latih Madura United yang Tengah Terpuruk di Zona Degradasi Liga 1 2024-2025

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |01:01 WIB
Terungkap! Ini Alasan Paulo Meneses Mau Latih Madura United yang Tengah Terpuruk di Zona Degradasi Liga 1 2024-2025
Paulo Meneses kini melatih Madura United. (Foto: Madura United)
ALASAN Paulo Meneses mau latih Madura United yang tengah terpuruk di zona degradasi Liga 1 2024-2025. Menurutnya, salah satu yang menarik perhatiannya adalah timnya bakal mentas di kompeteisi Asia.

Meneses baru ditunjuk sebagai pelatih baru Madura United pada pekan ini. Dia pun sudah memimpin latihan tim anyarnya itu di Stadion Gelora Bangkalan sejak Jumat, 4 Oktober 2024.

Paulo Meneses

Pelatih asal Portugal itu menggantikan posisi Widodo C Putro, yang gagal total memimpin Laskar Sapee Kerrab -julukan Madura United- di awal musim Liga 1 2024-2025. Dari tujuh pertandingan, Lulinha dan kolega sama sekali belum meraih kemenangan sehingga terpuruk di posisi 17 klasemen sementara musim ini.

Oleh karena itu, tugas Meneses untuk membawa Madura United sangat berat. Meski begitu, dia tetap mau menerima pinangan dari klub yang berbasis di Pulau Garam itu karena dua alasan.

Yang pertama, Meneses menilai Madura United adalah tim yang besar dan bersejarah. Prestasi mereka menjadi runner up Liga 1 musim lalu menurutnya sangat apik.

