Timnas Indonesia vs Bahrain: Suasana Pasukan Shin Tae-yong Penuh Ceria, Siap Rebut 3 Poin!

RIFFA - Kondisi skuad Timnas Indonesia jelang melawan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dipastikan sangat baik karena tim asuhan Shin Tae-yong tersebut tengah ceria. Tentunya dengan suasana yang baik itu, diharapkan Timnas Indonesia bisa merebut kemenangan atas Bahrain di Bahrain National Stadium, pada Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB mendatang.

Skuad Garuda diketahui sudah melakukan latihan perdana di Hamad Town Youth & Sports Ground, Bahrain, pada Minggu (6/10/2024). Timnas Indonesia memang baru menggelar persiapan karena pemain baru kumpul sepenuhnya di Bahrain baru-baru ini.

Dalam postingan Instagram Timnas Indonesia @timnas.indonesia, para pemain tampak ceria melakukan persiapan. Hal itu menandakan tim asuhan Shin Tae-yong tersebut sangat antusias untuk segera melawan tim tuan rumah di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Kiper Timnas Indonesia, Ernando Ari mengatakan timnya sangat siap untuk melawan Bahrain dalam laga nanti. Pasalnya, timnya ingin meriah poin dalam laga itu untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026.

"Anak-anak ceria. Pastinya kami siap bertanding," kata Ernando Ari dilansir dari laman Instagram, Senin (7/10/2024).

Sementara itu, pemain Timnas Indonesia lainnya Egy Maulana Vikri mengatakan persiapan timnya sejauh ini berjalan lancar. Hal itu juga karena faktor kondisi Tim Merah-Putih cukup baik dan bisa menyerap program latihan dari sang pelatih.