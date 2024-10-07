Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab 8 Negara Tolak Jadi Lawan Timnas Malaysia di FIFA Matchday Oktober 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |18:14 WIB
Penyebab 8 Negara Tolak Jadi Lawan Timnas Malaysia di FIFA Matchday Oktober 2024
Ada 8 negara yang dikabarkan menolak untuk menjadi lawan Malaysia di FIFA Matchday Oktober 2024. (Foto: Instagram/famalaysia)
A
A
A

PENYEBAB 8 negara menolak menjadi lawan Timnas Malaysia di FIFA Matchday Oktober 2024 terungkap. Sekadar diketahui, Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) berencana menghadapi dua negara sebagai lawan uji coba pada FIFA Matchday Oktober 2024.

Setelah melakukan lobi-lobi, ada satu wakil Oseania yang tertarik menghadapi skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia. Negara yang dimaksud adalah Selandia Baru.

Sesuai jadwal, laga Selandia Baru vs Malaysia digelar di Auckland, Selandia Baru pada Senin, 14 Oktober 2024 siang WIB. Sayangnya, hanya Selandia Baru yang bersedia menghadapi Timnas Malaysia bulan ini.

Padahal, FAM telah melemparkan proposal penawaran kepada delapan negara Oseania sebagai lawan uji coba. Dari delapan negara yang ditawarkan, enam tim Oseania yang menolak Timnas Malaysia adalah Kepulauan Solomon, Fiji, Tahiti, Kaledonia Baru, Vanuatu dan Papua Nugini.

Timnas Malaysia

Lantas, kenapa Timnas Malaysia mendapat penolakan dari Fiji dan kawan-kawan? Hal itu karena negara-negara di atas tengah mentas di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Oseania.

“Ketika kami mengajak negara lain bermain dan ditolak, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab, masing-masing negara punya kepentingan. Jadi, jika kami mengundang bukan berarti laga otomatis akan dimainkan,” kata Datuk Jamal Nasir Ismail, Okezone mengutip dari Berita Harian, Senin (7/10/2024).

Halaman:
1 2
      
