Hitung-hitungan Timnas Indonesia Naik ke Peringkat 2 Klasemen Sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Kelar Lawan Bahrain dan China

Timnas Indonesia berpeluang naik ke peringkat 2 klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelar melawan Bahrain dan China. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

HITUNG-hitungan Timnas Indonesia naik ke peringkat 2 klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelar melawan Bahrain dan China akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Bahrain di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 10 Oktober 2024 pukul 23.00 WIB.

Kemudian pada Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB, Timnas Indonesia melawat ke markas China di matchday keempat Grup C. Peluang Timnas Indonesia menang atas Bahrain dan China sangat besar.

(Timnas Indonesia membidik poin maksimal saat tandang ke markas Bahrain dan China. (Foto: PSSI)

Meski secara ranking FIFA Timnas Indonesia masih terpaut jauh dari keduanya, skuad Garuda memiliki modal untuk meraih enam poin dari dua tim di atas. Sebab, secara materi pemain, Timnas Indonesia masih lebih oke ketimbang Bahrain dan China.

Jika menang atas Bahrain dan China, Timnas Indonesia hampir pasti naik ke urutan dua klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

Andai dua kemenangan disabet, Perolehan poin Timnas Indonesia menjadi delapan angka, mengingat di dua laga awal Grup C skuad Garuda mengemas dua angka. Namun, ada syarat yang harus melatarbelakanginya jika ingin duduk di posisi dua klasemen sementara Grup C kelar melawan Bahrain dan China.

Timnas Indonesia mesti berharap di laga lain Arab Saudi gagal menyapu bersih matchday ketiga dan keempat Grup C dengan kemenangan. Saat ini, skuad Green Falcon -julukan Arab Saudi- duduk di posisi dua dengan empat angka.