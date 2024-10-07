Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Antusias Jalani Latihan Perdana di Bahrain, Shin Tae-yong Main Crossbar Challenge!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |07:14 WIB
Timnas Indonesia Antusias Jalani Latihan Perdana di Bahrain, Shin Tae-yong Main <i>Crossbar Challenge</i>!
Timnas Indonesia mulai berlatih di Bahrain jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 (Foto: PSSI)
A
A
A

SKUAD Timnas Indonesia tampak antusias menjalani latihan perdana di Bahrain jelang laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pelatih Shin Tae-yong bahkan melakukan crossbar challenge atau tantangan mengenai mistar gawang!

Tim Merah Putih langsung menggelar latihan perdana setibanya di Bahrain kendati skuad belum komplit. Dalam unggahan video akun instagram Timnas Indonesia @timnasindonesia, masih ada beberapa pemain yang belum merapat seperti Maarten Paes dan Pratama Arhan.

Timnas Indonesia

Raut wajah ceria menyelimuti para pemain yang menjalani sesi latihan tersebut. Skuad Garuda juga dalam kondisi yang baik dan sangat antusias untuk menyambut laga kontra Bahrain.

“Latihan pertama bagus, anak-anak ceria dan pastinya kami siap untuk bertanding,” kata Ernando Ari.

“Mantap, kondisi bagus,” lanjut Egy Maulana Vikri.

“Bagus, aman. Semuanya lancar. Kami antusias dan optimis,” timpal Marselino Ferdinan.

Dalam unggahan video itu, keceriaan turut menyelimuti sesi latihan. Terlihat, Witan Sulaeman, Marselino, Rizky Ridho, dan Sandy Walsh melakukan sebuah permainan.

