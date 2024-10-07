Dapat Amunisi Tambahan, PSM Makassar Bakal Panaskan Liga 1 2024-2025

MAKASSAR - PSM Makassar mendapatkan kabar baik pada November 2024 mendatang karena kiper andalan mereka, Reza Arya Pratama bakal kembali usai cedera. Kehadiran Reza pun diyakini bakal membuat PSM memanaskan persaingan di papan atas Liga 1 2024-2025.

Kiper yang membawa PSM Makassar menjadi juara Liga 1 2022-2023 itu harus menepi sementara sejak pertengahan 2024 lalu akibat cedera lutut. Kini, dirinya disebutkan sudah diberikan lampu hijau oleh dokter tim untuk bisa bergabung latihan pada awal November 2024.

"InsyaAllah saya sudah siap di awal November. Rekomendasi tim dokter seperti itu. Mudah-mudahan bisa segera berkontribusi untuk tim," ucap Reza dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (LIB), Senin (7/10/2024).

"Persaingan di liga sangat ketat. Saya sudah tidak sabar untuk kembali ke tim," tambahnya.

Saat ini, PSM Makassar duduk di posisi kelima sementara Liga 1 2024/2025. Skuad asuhan Bernardo Tavares mengoleksi total 12 poin hasil dari tiga kali menang, tiga imbang, dan sekali kalah.

Mereka hanya terpaut lima poin dari Persebaya Surabaya yang untuk sementara memimpin klasemen dengan total 17 poin. Klub berjuluk Bajul Ijo itu masih belum terkalahkan dan sudah mengoleksi lima kemenangan dan dua imbang.