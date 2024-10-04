Advertisement
LIGA INDONESIA

Kompetisi Liga 1 2024-2025 Dijeda, Bernardo Tavares Tetap Mau Pemain PSM Makassar Latihan Mandiri

Andri Bagus Syaeful - Jum'at, 04 Oktober 2024 | 18:26 WIB
Kompetisi Liga 1 2024-2025 Dijeda, Bernardo Tavares Tetap Mau Pemain PSM Makassar Latihan Mandiri
Sesi latihan PSM Makassar. (Foto: Instagram/psm_makassar)
MAKASSAR - Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares tetap mau skuadnya dalam keadaan fit usai kembali dari jeda kompetisi Liga 1 2024-2025. Karena itu, ia pun sudah memberikan porsi latihan mandiri untuk para penggawa Juku Eja –julukan PSM– agar skuadnya tetap dalam kondisi terbaik.

Ya, saat ini Liga 1 2024-2025 sedang dijeda karena adanya laga internasonal. Selama jeda itu, para pemain yang tidak dipanggil Tim Nasional (Timnas) diliburkan.

Tim asuhan Bernardo Tavares pun baru akan berlatih kembali pada 12 Oktober 2024. Sementara Liga 1 2024-2025 sendiri bergulir kembali pada 17 Oktober 2024.

Manajer Tim PSM, Muhammad Nur Fajrin mengatakan timnya memang memerlukan waktu berlibur sejenak karena padatnya agenda pada September 2024. Jadi, para pemain diberikan keleluasaan untuk mengisi waktu libur.

PSM Makassar

“Tim akan kembali latihan di tanggal 12 Oktober. Kami minta semua pemain sudah hadir di latihan hari itu,” kata Muhammad Nur Fajrin dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Jumat (4/10/2024).

Fajrin mengatakan PSM tetap diberikan porsi latihan mandiri agar kebugaran pemain terjaga. Menurutnya, latihan mandiri sudah menjadi standar dan wajar diprogramkan kepada pemain di setiap libur panjang.

