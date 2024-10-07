Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Beri Kabar Baik soal Kondisi Cedera David da Silva, Segera Menggila Lagi?

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |16:02 WIB
Bojan Hodak Beri Kabar Baik soal Kondisi Cedera David da Silva, Segera Menggila Lagi?
David da Silva kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, memberi kabar baik soal cedera David da Silva. Dikabarkan cederanya makin membaik, akankah David da Silva tampil menggila lagi bersama Persib Bandung?

Bojan membuktikan David da Silva sudah bisa menjalani pertandingan lebih lama. Hal itu terjadi saat Persib Bandung menghadapi Zhejiang FC.

David da Silva

Pada laga kedua Grup F AFC Champions League (ACL) 2 2024-2025 yang telah digelar 3 Oktober 2024 itu, David da Silva mendapat kepercayaan bermain di menit ke-79 menggantikan Dedi Kusnandar.

“Ya, David sudah kembali bermain selama 20 menit terakhir,” kata Bojan Hodak, Senin (7/10/2024).

Bojan Hodak mengaku sudah mengikuti saran dari dokter tim dan fisioterapis untuk menurunkan David da Silva dalam sebuah pertandingan. Alasan ini yang membuatnya hanya memberikan kesempatan kepada striker asal Brasil itu untuk bermain di menit-menit akhir menjelang pertandingan berakhir.

Sebab sebelumnya, pemainnya itu beristirahat cukup lama. Penyebabnya, David da Silva mengalami kendala di otot paha bagian dalam.

“Jadi, dia sudah bermain tanpa rasa sakit, sudah cukup baik dan dia sudah seratus persen (pulih). Di pertandingan pertama memang dia belum seperti itu, tapi ini artinya dia sudah siap untuk pertandingan berikutnya,” beber Bojan Hodak.



      
