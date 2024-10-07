Kisah Gelandang Persebaya Surabaya Andre Oktaviansyah yang Terbebas dari Sanksi PSSI Usai Pukul Pemain Persita Tangerang

KISAH gelandang Persebaya Surabaya, Andre Oktaviansyah, menarik diulas. Sebab, dia berhasil terbebas dari sanksi PSSI usai pukul pemain Persita Tangerang.

Ya, Andre sudah bebas dari sanksi Komisi Disiplin PSSI karena memukul pemain Persita Tangerang pada matchday ketiga Liga 1 2024-2025. Kala itu, dia sempat dihukum kartu kuning. Tapi, setelah wasit mengecek VAR, dia pun menerima kartu merah langsung.

Karena perilakunya itu, Andre juga mendapat hukuman tambahan bermain tiga kali. Total, Andre absen dalam empat pertandingan bersama Persebaya Surabaya.

Terbebas dari sanksi, Andre bertekad untuk tampil lebih baik. Kesalahan yang dia lakukan dalam pertandingan melawan Persita Tangerang menjadi pelajaran berharga baginya.