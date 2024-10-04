Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Demi Kalahkan Persib Bandung, Paul Munster Bakal Benahi Kelemahan Persebaya Surabaya

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |17:42 WIB
Demi Kalahkan Persib Bandung, Paul Munster Bakal Benahi Kelemahan Persebaya Surabaya
Paul Munster di sesi latihan Persebaya Surabaya. (Foto: Media Persebaya)
A
A
A

SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster akan segera mengevaluasi apa saja kelemahan yang harus diperbaiki timnya selama jeda internasional. Ia berharap segala kelemahan itu bisa dihilangkan karena selanjutnya Persebaya akan melawan Persib Bandung di pekan kedelapan Liga 1 2024-2025.

Ya, tim kebanggaan masyarakat Surabaya ini langsung mempersiapkan tim pada sesi latihan usai libur beberapa hari di jeda kompetisi Liga 1. Latihan di jeda kompetisi Liga 1 2024-2025 ini dimanfaatkan oleh Paul Munster, untuk memperbaiki dan mengevaluasi sejumlah hal yang dirasa kurang pada 7 pertandingan awal Liga 1.

Dalam latihan yang digelar Kamis 3 Oktober 2024 sore WIB itu, semua pemain ikut berlatih kecuali empat pemain yang menjalani pemanggilan tim nasional (Timnas) masing-masing, yakni Ernando Ari Sutaryadi dan Malik Risaldi, yang dipanggil Timnas Indonesia, dan Mohammed Rashid, yang memperkuat Timnas Palestina untuk kualifikasi Piala Dunia, serta Muhammad Hidayat yang menjalani pemulihan cedera.

Bahkan Toni Firmansyah yang sempat bergabung di Timnas Indonesia U-20, untuk ajang kualifikasi Piala Asia U-20 juga sudah bergabung dengan tim. Arief Catur Pamungkas yang sempat cedera bahu pun sudah mengikuti latihan tim.

Persebaya Surabaya

Pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster mengatakan, ada cukup waktu untuk memperbaiki yang kurang sepanjang tujuh laga awal musim ini. Persebaya memang memuncaki klasemen sementara, namun masih banyak ruang bagi Bruno Moreira cs, untuk lebih baik lagi.

“Programnya akan berat, seperti yang kami katakan, mengerjakan hal-hal yang perlu kami kerjakan dan juga mempersiapkan diri untuk pertandingan melawan Persib,” kata Munster, kepada wartawan usai latihan, dikutip Jumat (4/10/2024).

