Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

JIS Jadi Kandang Timnas Indonesia di Piala AFF 2024?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |20:30 WIB
JIS Jadi Kandang Timnas Indonesia di Piala AFF 2024?
JIS berpotensi menjadi markas Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA International Stadium (JIS) menjadi kandang Timnas Indonesia di Piala AFF 2024? Sejauh ini belum diketahui stadion mana yang bakal menjadi markas skuad Garuda di ajang dua tahunan tersebut.

Namun, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sempat mengungkapkan keinginannya melihat JIS menjadi kandang Timnas Indonesia. Ia melihat JIS memiliki fasilitas yang mumpuni, meski masih harus ada perbaikan di sana-sini.

JIS berpotensi menjadi markas Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. (Foto: Nurul Amanah/MPI)

(JIS berpotensi menjadi markas Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. (Foto: Nurul Amanah/MPI)

“JIS merupakan stadion bagus. Hanya saja, masalah transportasi dan lain-lain masih ada,” kata Shin Tae-yong sebelum memimpin sesi latihan Timnas Indonesia pada Sabtu 31 Agustus 2024.

“Mungkin itu (masalah transportasi) yang perlu diperbaiki JIS. Jika itu diperbaiki, JIS dapat menjadi stadion yang baik untuk Timnas Indonesia,” tegas pelatih 53 tahun ini.

Di laman Wikipedia (siapa pun bisa mengedit) tertulis JIS menjadi markas Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Saat menjamu Laos di matchday kedua pada 12 Desember 2024, serta Filipina (21 Desember 2024), tertulis stadion berkapasitas 77.000 penonton itu yang menjadi venue Timnas Indonesia.

Terlepas dari stadion mana yang dipilih PSSI, Timnas Indonesia takkan menurunkan skuad terbaiknya di Piala AFF 2024. Menurut Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji, tim yang turun merupakan Timnas Indonesia U-22.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176247/berikut_lima_pelatih_top_dunia_yang_bisa_gantikan_patrick_kluivert_di_timnas_indonesia-yK6Q_large.jpg
5 Pelatih Top Dunia yang Bisa Gantikan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia, Nomor 1 Jesus Casas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176181/5_pelatih_yang_cocok_gantikan_patrick_kluivert_jika_dipecat_dari_timnas_indonesia_pssi-bJdt_large.jpg
5 Pelatih yang Cocok Gantikan Patrick Kluivert jika Dipecat dari Timnas Indonesia, Nomor 1 Eks Manchester United!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176177/jay_idzes_kecewa_kepada_wasit_ma_ning_yang_pimpin_laga_timnas_indonesia_vs_irak_rcti-5DQG_large.jpg
Sambil Menahan Tangis, Jay Idzes Respons Putusan Wasit Ma Ning: Sesuatu Terjadi dan Menurut Saya Tidak Benar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176173/patrick_kluivert_ngamuk_timnas_indonesia_gagal_lolos_piala_dunia_2026_rcti-26Ug_large.jpg
Patrick Kluivert Ngamuk Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026 Usai Kalah 0-1 dari Irak: Pukul Bench!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631407/erick-thohir-out-menggaung-di-x-usai-timnas-tersingkir-ke-piala-dunia-2026-nrq.webp
Erick Thohir Out Menggaung di X usai Timnas Tersingkir ke Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/black_steel_vs_pangsuma.jpg
Hasil Pro Futsal League: Super Sengit! Black Steel FC Papua Diimbangi Pangsuma Kalbar 3-3
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement