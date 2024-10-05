JIS Jadi Kandang Timnas Indonesia di Piala AFF 2024?

JAKARTA International Stadium (JIS) menjadi kandang Timnas Indonesia di Piala AFF 2024? Sejauh ini belum diketahui stadion mana yang bakal menjadi markas skuad Garuda di ajang dua tahunan tersebut.

Namun, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sempat mengungkapkan keinginannya melihat JIS menjadi kandang Timnas Indonesia. Ia melihat JIS memiliki fasilitas yang mumpuni, meski masih harus ada perbaikan di sana-sini.

(JIS berpotensi menjadi markas Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. (Foto: Nurul Amanah/MPI)

“JIS merupakan stadion bagus. Hanya saja, masalah transportasi dan lain-lain masih ada,” kata Shin Tae-yong sebelum memimpin sesi latihan Timnas Indonesia pada Sabtu 31 Agustus 2024.

“Mungkin itu (masalah transportasi) yang perlu diperbaiki JIS. Jika itu diperbaiki, JIS dapat menjadi stadion yang baik untuk Timnas Indonesia,” tegas pelatih 53 tahun ini.

Di laman Wikipedia (siapa pun bisa mengedit) tertulis JIS menjadi markas Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Saat menjamu Laos di matchday kedua pada 12 Desember 2024, serta Filipina (21 Desember 2024), tertulis stadion berkapasitas 77.000 penonton itu yang menjadi venue Timnas Indonesia.

Terlepas dari stadion mana yang dipilih PSSI, Timnas Indonesia takkan menurunkan skuad terbaiknya di Piala AFF 2024. Menurut Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji, tim yang turun merupakan Timnas Indonesia U-22.