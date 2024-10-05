Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rafael Struick Kaget Tiba-Tiba Jadi Superstar di Indonesia

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |19:26 WIB
Rafael Struick Kaget Tiba-Tiba Jadi Superstar di Indonesia
Rafael Struick kaget tiba-tiba jadi superstar di Indonesia (Foto: Instagram/@brisbaneroarfc)
BRISBANE - Rafael Struick mengaku sempat kaget mendadak jadi superstar di Tanah Air. Namun, pemain Timnas Indonesia itu bangga selalu mendapat pujian dari pendukung Skuad Garuda.

Struick kali pertama membela Timnas Indonesia pada Juni 2023. Dalam debutnya, ia bermain cukup apik meski tim asuhan Shin Tae-yong itu ditahan imbang tanpa gol oleh Timnas Palestina.

Rafael Struick

Namun penampilannya langsung mencuri perhatian publik. Walau belum mencatatkan gol hingga laga ke-14-nya dengan Tim Merah-Putih, ketangguhan untuk melakukan pressing di zona pertahanan lawan membuat posisi Struick sebagai striker utama Timnas Indonesia tak tergantikan.

Pemain keturunan Belanda-Indonesia itu mengungkapkan kebanggaannya bisa membela Timnas Indonesia kepada klub anyarnya, Brisbane Roar. Ia merasa sangat senang karena mendapatkan dukungan yang luar biasa dari para suporter Skuad Garuda.

“Ya sangat gila, suporter luar biasa, saya merasa tim ini sangat positif, ya benar-benar luar biasa,” kata Struick dalam kanal Youtube Brisbane Roar yang dilansir pada Sabtu (5/10/2024).

Parasnya yang tampan membuat para wanita pecinta sepakbola tergila-gila pada Struick. Pemain berusia 21 tahun itu benar-benar menjadi idola baru layaknya seorang superstar.

Halaman:
1 2
      
