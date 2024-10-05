Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Liga Inggris 2024-2025: Manchester City vs Fulham 3-2, Arsenal vs Southampton Berakhir 3-1

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |23:02 WIB
Hasil Liga Inggris 2024-2025: Manchester City vs Fulham 3-2, Arsenal vs Southampton Berakhir 3-1
Hasil Liga Inggris 2024-2025 menampilkan kemenangan Manchester City 3-2 atas Fulham (Foto: Premier League)
A
A
A

HASIL Liga Inggris 2024-2025, Sabtu (5/10/2024) malam WIB, sudah diketahui. Manchester City menang 3-2 atas Fulham, sementara Arsenal mengalahkan Southampton dengan skor 3-1.

Rangkaian pekan ketujuh Liga Inggris 2024-2025 dibuka dengan kemenangan Liverpool 1-0 atas Crystal Palace. Gol tunggal kemenangan The Reds dicetak Diogo Jota (9’).

Manchester City vs Fulham (Foto: Premier League)

Berikutnya, ada lima pertandingan digelar secara serentak. Manchester City menjamu Fulham di Stadion Etihad, sementara Arsenal menyambut Southampton di Stadion Emirates.

The Cottagers mengejutkan dengan gol Andreas Pereira (26’). Namun, Man City langsung menggelontorkan tiga gol lewat Mateo Kovacic (32’, 47’) dan Jeremy Doku (82’).

Seisi Stadion Etihad sempat terhenyak ketika Rodrigo Muniz (88’) membawa Fulham memperkecil skor. Beruntung, The Citizens bisa mempertahankan kemenangan dengan skor 3-2.

Hasil itu membuat Man City terus menempel Liverpool di papan klasemen. Anak asuh Pep Guardiola mengumpulkan nilai 17 di posisi dua, sedangkan pasukan Arne Slot bertengger di atas dengan 18 poin.

Halaman:
1 2
      
