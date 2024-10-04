Jadwal Siaran Langsung Union Berlin vs Borussia Dortmund di Bundesliga 2024-2025, Live di iNews

PERTANDINGAN Bundesliga 2024-2025 pekan ini akan menghadirkan duel seru antara Union Berlin vs Borussia Dortmund di Stadion An der Alten Försterei, Sabtu 5 Oktober 2024. Laga ini merupakan bagian dari putaran keenam Bundesliga, dan kedua tim sama-sama berambisi untuk mendapatkan poin maksimal demi memperkuat posisi mereka di klasemen sementara.

Union Berlin, yang tampil gemilang di musim-musim sebelumnya, kembali menunjukkan konsistensi sebagai salah satu tim yang bisa bersaing dengan klub-klub besar Bundesliga.

Meski tergolong sebagai tim yang lebih kecil dibandingkan Borussia Dortmund, Union Berlin telah membuktikan bahwa mereka adalah tim yang tak boleh dianggap remeh.

Saat ini Union Berlin berada pada urutan kesembilan Klasemen liga jerman dengan raihan 8 poin dari hasil dua kali kemenangan saat mengalahkan St Pauli dengan hasil skor 1-0 dan Hoffenheim dengan hasil skor 2-1, dua kali hasil imbang saat menghadapi Mainz 05 dengan skor akhir 1-1 dan RB Leipzig dengan hasil skor 0-0, dan satu kekalahan saat bentrok dengan Borussia Monchengladbach dengan skor 1-0.

Sementara Borussia Dortmund kini berada di peringkat kelima klasemen sementara Liga Jerman dengan raihan 10 poin.