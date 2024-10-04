Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Union Berlin vs Borussia Dortmund di Bundesliga 2024-2025, Live di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |19:15 WIB
Jadwal Siaran Langsung Union Berlin vs Borussia Dortmund di Bundesliga 2024-2025, Live di iNews
Saksikan laga Bundesliga 2024-2025 antara Union Berlin vs Borussia Dortmund di iNews. (Foto: MNC Media)
A
A
A

PERTANDINGAN Bundesliga 2024-2025 pekan ini akan menghadirkan duel seru antara Union Berlin vs Borussia Dortmund di Stadion An der Alten Försterei, Sabtu 5 Oktober 2024. Laga ini merupakan bagian dari putaran keenam Bundesliga, dan kedua tim sama-sama berambisi untuk mendapatkan poin maksimal demi memperkuat posisi mereka di klasemen sementara.

Union Berlin, yang tampil gemilang di musim-musim sebelumnya, kembali menunjukkan konsistensi sebagai salah satu tim yang bisa bersaing dengan klub-klub besar Bundesliga.

Meski tergolong sebagai tim yang lebih kecil dibandingkan Borussia Dortmund, Union Berlin telah membuktikan bahwa mereka adalah tim yang tak boleh dianggap remeh.

Saat ini Union Berlin berada pada urutan kesembilan Klasemen liga jerman dengan raihan 8 poin dari hasil dua kali kemenangan saat mengalahkan St Pauli dengan hasil skor 1-0 dan Hoffenheim dengan hasil skor 2-1, dua kali hasil imbang saat menghadapi Mainz 05 dengan skor akhir 1-1 dan RB Leipzig dengan hasil skor 0-0, dan satu kekalahan saat bentrok dengan Borussia Monchengladbach dengan skor 1-0.

Borussia Dortmund

Sementara Borussia Dortmund kini berada di peringkat kelima klasemen sementara Liga Jerman dengan raihan 10 poin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/51/3139870/berikut_hasil_lengkap_pekan_terakhir_bundesliga_2024_2025-2ZPM_large.jpg
Hasil Lengkap Pekan Terakhir Bundesliga 2024-2025: Bayern Munich Menang Telak, Borussia Dortmund Lolos Liga Champions
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/51/3139749/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_vision_hoffenheim_vs_bayern_munich_di_bundesliga_2024_2025-fvdV_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Hoffenheim vs Bayern Munich di Bundesliga 2024-2025, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/51/3139409/berikut_tiga_trofi_yang_diperoleh_xabi_alonso_di_bayer_leverkusen-VH8s_large.jpg
3 Trofi yang Diperoleh Xabi Alonso di Bayer Leverkusen, Nomor 1 Akhiri Puasa Gelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/51/3138086/bayern_munich-sABS_large.jpg
Hasil Bundesliga 2024-2025 Semalam: Bayern Munich vs Borussia Monchengladbach 2-0!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/11/11/1631313/hasil-liga-futsal-profesional-20252026-fafage-banua-menang-telak-80-atas-asahan-fc-peu.webp
Hasil Liga Futsal Profesional 2025/2026: Fafage Banua Menang Telak 8-0 atas Asahan FC
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/11/nanzaby_fc_bintan_menumbangkan_kuda_laut_nusantara.jpg
Hasil Pro Futsal League: Nanzaby FC Bintan Perkasa Tumbangkan Kuda Laut Nusantara 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement