Jelang Timnas Indonesia vs Bahrain, Pelatih Almere City Lempar Pujian kepada Thom Haye

ALMERE – Tim Nasional (Timnas) Indonesia patut bangga karena memiliki pemain sehebat Thom Haye. Sebab pelatih Almere City, Hedwiges Maduro saja mengakui kehebatan Haye lantaran semenjak diperkuat gelandang berusia 29 tahun itu, lini tengah timnya kini jauh lebih baik.

Sebagai informasi, Thom Haye direkrut Almere City pada 13 September 2024 lalu. Pemain Timnas Indonesia itu didatangkan untuk membantu lini tengah Schapenkoppen -julukan Almere City- mengarungi musim ini.

Sebelum Thom, Almere City sudah terlebih dahulu mendatangkan Anas Tahiri dari SC Heerenveen. Dua gelandang ini, kata Maduro, merupakan pemain yang penting untuk Almere City pada musim ini.

Pelatih asli Almere itu mengatakan, duet Thom-Tahiri memberikan kestabilan dalam permainan tim. Maduro mengungkapkan, kedua pemain ini merupakan salah satu simbol perkembangan tim musim ini.

“Hasilnya masih belum terlihat, tapi terutama di lini tengah, dengan Thom Haye dan Anas Tahiri, kami akhirnya mendapatkan stabilitas di inti kami. Di situlah Anda akan melihat pola menyerang dan kesepakatan bertahan,” kata Maduro dilansir dari NOS, Jumat (4/10/20240.

Maduro mengakui beberapa pemain Schapenkoppen masih membutuhkan adaptasi. Namun menurutnya, adaptasi ini merupakan bagian dari proses tim yang sedang berkembang ke arah positif.