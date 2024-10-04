Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia vs Bahrain, Pelatih Almere City Lempar Pujian kepada Thom Haye

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |17:31 WIB
Jelang Timnas Indonesia vs Bahrain, Pelatih Almere City Lempar Pujian kepada Thom Haye
Pemain Almere City FC, Thom Haye. (Foto: Instagram/almerecityfc)
A
A
A

ALMERE – Tim Nasional (Timnas) Indonesia patut bangga karena memiliki pemain sehebat Thom Haye. Sebab pelatih Almere City, Hedwiges Maduro saja mengakui kehebatan Haye lantaran semenjak diperkuat gelandang berusia 29 tahun itu, lini tengah timnya kini jauh lebih baik.

Sebagai informasi, Thom Haye direkrut Almere City pada 13 September 2024 lalu. Pemain Timnas Indonesia itu didatangkan untuk membantu lini tengah Schapenkoppen -julukan Almere City- mengarungi musim ini.

Sebelum Thom, Almere City sudah terlebih dahulu mendatangkan Anas Tahiri dari SC Heerenveen. Dua gelandang ini, kata Maduro, merupakan pemain yang penting untuk Almere City pada musim ini.

Pelatih asli Almere itu mengatakan, duet Thom-Tahiri memberikan kestabilan dalam permainan tim. Maduro mengungkapkan, kedua pemain ini merupakan salah satu simbol perkembangan tim musim ini.

Thom Haye

“Hasilnya masih belum terlihat, tapi terutama di lini tengah, dengan Thom Haye dan Anas Tahiri, kami akhirnya mendapatkan stabilitas di inti kami. Di situlah Anda akan melihat pola menyerang dan kesepakatan bertahan,” kata Maduro dilansir dari NOS, Jumat (4/10/20240.

Maduro mengakui beberapa pemain Schapenkoppen masih membutuhkan adaptasi. Namun menurutnya, adaptasi ini merupakan bagian dari proses tim yang sedang berkembang ke arah positif.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3175981/marc_klok-DZ2u_large.jpg
4 Pemain Timnas Indonesia yang Layak Gantikan Marc Klok Jelang Lawan Irak, Nomor 1 Bintang Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3175977/timnas_prancis_vs_azerbaijan-xpUG_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Jerman vs Luksemburg 4-0, Prancis 3-0 Azerbaijan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175964/pelatih_patrick_kluivert_enggan_bicara_banyak_soal_duet_rizky_ridho_justin_hubner_di_lini_belakang_timnas_indonesia-KDFG_large.jpg
Bakal Duetkan Rizky Ridho-Justin Hubner di Laga Timnas Indonesia vs Irak? Patrick Kluivert: Kita Lihat Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175922/simak_cara_nonton_dan_link_live_streaming_timnas_indonesia_vs_timnas_irak_di_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia-WEfb_large.jpg
Cara Nonton Live Streaming Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Klik di Sini!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/51/1630935/bungkam-tuan-rumah-indonesiatembus-finalbwf-world-junior-mixed-team-championships-2025-pct.webp
Bungkam Tuan Rumah, IndonesiaÂ Tembus FinalÂ BWF World Junior Mixed Team Championships 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/07/ketua_umum_pssi_erick_thohir.jpg
Reaksi Erick Thohir soal Penolakan Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam Jakarta 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement