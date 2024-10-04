Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Indonesia Kompak Bantu Instagram FC Twente Usai Diserang Fans Barbar Fenerbahce

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |09:51 WIB
Masyarakat Indonesia Kompak Bantu Instagram FC Twente Usai Diserang Fans Barbar Fenerbahce
Masyarakat Indonesia bantu Instagram FC Twente yang diserang fans barbar Fenerbahce (Foto: Instagram/@fctwente)
A
A
A

MASYARAKAT Indonesia kompak bantu Instagram FC Twente usai diserang fans barbar Fenerbahce. Mereka tidak terima The Tukkers dituduh macam-macam.

Hal itu terjadi usai laga FC Twente vs Fenerbahce di Liga Europa 2024-2025, Jumat (4/10/2024) dini hari WIB. Duel itu sendiri berakhir dengan skor 1-1.

FC Twente vs Fenerbahce

Hasil imbang itu mengundang kekecewaan penggemar Fenerbahce. Mereka langsung menyerang akun Instagram @fctwente yang isinya berupa unggahan hasil akhir pertandingan.

Wasit vs Fenerbahce 5-1. Cengeng,” tulis @1.mertcankaya.

Tim wasit vs Fenerbahce,” tulis @sw0yx.

Sontak serangan-serangan itu dibalas oleh warganet Indonesia yang tidak terima Mees Hilgers dan kawan-kawan dituduh macam-macam. Mereka ramai-ramai menghiasi kolom komentar.

