Masyarakat Indonesia Kompak Bantu Instagram FC Twente Usai Diserang Fans Barbar Fenerbahce

Masyarakat Indonesia bantu Instagram FC Twente yang diserang fans barbar Fenerbahce (Foto: Instagram/@fctwente)

MASYARAKAT Indonesia kompak bantu Instagram FC Twente usai diserang fans barbar Fenerbahce. Mereka tidak terima The Tukkers dituduh macam-macam.

Hal itu terjadi usai laga FC Twente vs Fenerbahce di Liga Europa 2024-2025, Jumat (4/10/2024) dini hari WIB. Duel itu sendiri berakhir dengan skor 1-1.

Hasil imbang itu mengundang kekecewaan penggemar Fenerbahce. Mereka langsung menyerang akun Instagram @fctwente yang isinya berupa unggahan hasil akhir pertandingan.

“Wasit vs Fenerbahce 5-1. Cengeng,” tulis @1.mertcankaya.

“Tim wasit vs Fenerbahce,” tulis @sw0yx.

Sontak serangan-serangan itu dibalas oleh warganet Indonesia yang tidak terima Mees Hilgers dan kawan-kawan dituduh macam-macam. Mereka ramai-ramai menghiasi kolom komentar.