Jelang Timnas Indonesia vs Bahrain, Maarten Paes Ceritakan Momen Tahan Tembakan Penalti Pemain Arab Saudi

MAARTEN Paes menjadi bintang pertandingan saat Timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi di laga pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Maarten pun menceritakan momen saat dirinya menahan tendangan penalti bintang Arab Saudi, Salem Al-Dawsari.

Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi (1-1) di King Abdullah Sports City, Jeddah pada Jumat (6/9/2024) lalu. Skuad Garuda unggul lebih dulu lewat gol dari Sandy Walsh. Namun, Arab Saudi membalas pada pengujung babak pertama via tendangan Musab Al-Juwayr.

Dalam pertandingan itu, Maarten melakoni debutnya sebagai pemain Timnas Indonesia. Pemain FC Dallas itu tampil luar biasa dan melakukan banyak penyelamatan krusial, termasuk saat menahan tendangan Salem Al-Dawsari.

Pada momen itu, Maarten dianggap 'penjahat sekaligus pahlawan' karena dirinya merupakan penyebab utama penalti. Akan tetapi, Maarten bertanggung jawab dan berhasil menahan tendangan bintang Al-Hilal itu dengan sempurna.

Maarten pun menceritakan kembali bagaimana perasaannya pada momen itu. Kiper berusia 26 tahun itu mengatakan, menahan tendangan penalti adalah soal mental dan insting yang baik.

"Untungnya, saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat, sangat baik, saya tahu beberapa cara bagaimana dia (Salem Al-Dawsari) akan menendang bola," kata Maarten dikutip dari laman resmi FC Dallas, Kamis (3/10/2024).