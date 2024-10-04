Persik Kediri Dilanda Badai Cedera, Marcelo Rospide: Situasi Seperti Ini Normal di Sepakbola

PERSIK Kediri dilanda badai cedera memasuki pekan kedelapan Liga 1 2024-2025. Meski begitu, sang pelatih, Marcelo Rospide, tetap tenang karena ada jeda internasional untuk memaksimalkan pemulihan para pemainnya.

Macan Putih -julukan Persik Kediri- mengalami nasib buruk setelah pekan ketujuh Liga 1 2024/2025 bergulir. Setidaknya ada lima pemain mereka yang terpaksa menepi karena mengalami cedera.

Agil Munawar dan Nury Fasya menjadi nama teranyar yang masuk ruang perawatan. Mereka berdura cedera usai melakoni pertandingan terakhir melawan PSBS Biak pada akhir pekan lalu di mana mereka kalah 0-1.

Selain itu, ada Yusuf Meilana, Majed Osman dan M Supriadi yang masih belum pulih dari cedera. Supriadi bahkan diprediksi bakal absen cukup lama karena baru menjalani operasi ACL dan kemungkinan harus beristirahat selama enam bulan ke depan.

Kendati demikian, Rospide enggan panik. Jeda dua pekan karena adanya pertandingan internasional menjadi keuntungan bagi timnya sehingga para pemain yang cedera bisa terus fokus memulihkan kondisi tanpa harus melewatkan pertandingan Liga 1 musim ini.

“Situasi seperti ini normal dan tidak bisa dihindari dalam dunia sepak bola. Tentu ada kerugian karena mereka pemain yang baik dan punya kontribusi dalam tim,” kata Rospide dilansir dari laman resmi PT LIB, Kamis (3/10/2024).