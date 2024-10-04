Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persik Kediri Dilanda Badai Cedera, Marcelo Rospide: Situasi Seperti Ini Normal di Sepakbola

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |03:04 WIB
Persik Kediri Dilanda Badai Cedera, Marcelo Rospide: Situasi Seperti Ini Normal di Sepakbola
Persik Kediri dilanda badai cedera memasuki pekan kedelapan Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/Persik Kediri)
A
A
A

PERSIK Kediri dilanda badai cedera memasuki pekan kedelapan Liga 1 2024-2025. Meski begitu, sang pelatih, Marcelo Rospide, tetap tenang karena ada jeda internasional untuk memaksimalkan pemulihan para pemainnya.

Macan Putih -julukan Persik Kediri- mengalami nasib buruk setelah pekan ketujuh Liga 1 2024/2025 bergulir. Setidaknya ada lima pemain mereka yang terpaksa menepi karena mengalami cedera.

 

Agil Munawar dan Nury Fasya menjadi nama teranyar yang masuk ruang perawatan. Mereka berdura cedera usai melakoni pertandingan terakhir melawan PSBS Biak pada akhir pekan lalu di mana mereka kalah 0-1.

Selain itu, ada Yusuf Meilana, Majed Osman dan M Supriadi yang masih belum pulih dari cedera. Supriadi bahkan diprediksi bakal absen cukup lama karena baru menjalani operasi ACL dan kemungkinan harus beristirahat selama enam bulan ke depan.

Kendati demikian, Rospide enggan panik. Jeda dua pekan karena adanya pertandingan internasional menjadi keuntungan bagi timnya sehingga para pemain yang cedera bisa terus fokus memulihkan kondisi tanpa harus melewatkan pertandingan Liga 1 musim ini.

“Situasi seperti ini normal dan tidak bisa dihindari dalam dunia sepak bola. Tentu ada kerugian karena mereka pemain yang baik dan punya kontribusi dalam tim,” kata Rospide dilansir dari laman resmi PT LIB, Kamis (3/10/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/51/1630901/apa-konsekuensi-penolakan-atlet-israel-di-kejuaraan-dunia-senam-artistik-di-jakarta-csb.webp
Apa Konsekuensi Penolakan Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Jakarta?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/27/fullback_timnas_indonesia_dean_james.jpg
Laga Hidup Mati vs Irak, Dean James Berikan Pesan Penting!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement