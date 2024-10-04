Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2024-2025: Jeda Kompetisi, Persebaya Surabaya Evaluasi Lini Serang Pasca Hasil Imbang di Kandang Sendiri

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |01:04 WIB
Liga 1 2024-2025: Jeda Kompetisi, Persebaya Surabaya Evaluasi Lini Serang Pasca Hasil Imbang di Kandang Sendiri
Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster (Foto: Persebaya)
A
A
A

PERSEBAYA Surabaya melakukan evaluasi tim secara keseluruhan di jeda kompetisi Liga 1 2024-2025. Hal itu dilakukan pasca hasil imbang 0 - 0 di kandang melawan Dewa United.

Pada laga yang berlangsung pada Jumat malam (27/9/2024) di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, itu Bajul Ijo gagal memanfaatkan sejumlah peluang mencetak gol. Catatan statistik memberikan fakta, darı 18 tendangan atau peluang yang diciptakan, hanya lima di antaranya yang mengarah ke gawang lawan.

 

Tapi dari lima peluang itu, tidak ada yang bisa dikonversikan menjadi gol, kendati secara akurasi tendangan lini serang Persebaya mencapai 45,45 persen, berbanding dengan 16,67 persen di kubu Tangsel Warrior, julukan Dewa United.

Pelatih Persebaya Paul Munster mengakui, perlu evaluasi secara menyeluruh meski hasil imbang itu masih membuat Bajul Ijo nyaman di puncak klasemen sementara liga, hingga pekan 7. Tapi alarm kuning sudah menyala karena kegagalan memanfaatkan peluang.

 BACA JUGA:

"(Melawan Dewa United lalu) Kalau kita tidak punya peluang sama sekali baru itu masalah, tapi kita punya banyak peluang, hanya saja kita belum bisa mencetak gol," kata Paul Munster, dikonfirmasi pada Rabu (2/10/2024).

Ia pun menyayangkan satu gol yang sempat dicetak oleh Malik Risaldi, tapi dianggap offside. Memang rapatnya pertahanan Dewa United membuat tim kesulitan membongkarnya. Hal ini yang perlu ia coba tingkatkan ke lini serangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/11/1630785/justin-hubner-minta-maaf-bikin-status-sindiran-usai-tak-jadi-starter-lawan-arab-saudi-cqa.webp
Justin Hubner Minta Maaf Bikin Status Sindiran usai Tak Jadi Starter Lawan Arab Saudi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/10/pbs_world_championship.jpg
Turnamen Biliar Dunia Terbesar Digelar di Bali! Saksikan PBS World Championship Series Live GTV
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement