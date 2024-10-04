Liga 1 2024-2025: Jeda Kompetisi, Persebaya Surabaya Evaluasi Lini Serang Pasca Hasil Imbang di Kandang Sendiri

PERSEBAYA Surabaya melakukan evaluasi tim secara keseluruhan di jeda kompetisi Liga 1 2024-2025. Hal itu dilakukan pasca hasil imbang 0 - 0 di kandang melawan Dewa United.

Pada laga yang berlangsung pada Jumat malam (27/9/2024) di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, itu Bajul Ijo gagal memanfaatkan sejumlah peluang mencetak gol. Catatan statistik memberikan fakta, darı 18 tendangan atau peluang yang diciptakan, hanya lima di antaranya yang mengarah ke gawang lawan.

Tapi dari lima peluang itu, tidak ada yang bisa dikonversikan menjadi gol, kendati secara akurasi tendangan lini serang Persebaya mencapai 45,45 persen, berbanding dengan 16,67 persen di kubu Tangsel Warrior, julukan Dewa United.

Pelatih Persebaya Paul Munster mengakui, perlu evaluasi secara menyeluruh meski hasil imbang itu masih membuat Bajul Ijo nyaman di puncak klasemen sementara liga, hingga pekan 7. Tapi alarm kuning sudah menyala karena kegagalan memanfaatkan peluang.

BACA JUGA:

"(Melawan Dewa United lalu) Kalau kita tidak punya peluang sama sekali baru itu masalah, tapi kita punya banyak peluang, hanya saja kita belum bisa mencetak gol," kata Paul Munster, dikonfirmasi pada Rabu (2/10/2024).

Ia pun menyayangkan satu gol yang sempat dicetak oleh Malik Risaldi, tapi dianggap offside. Memang rapatnya pertahanan Dewa United membuat tim kesulitan membongkarnya. Hal ini yang perlu ia coba tingkatkan ke lini serangnya.