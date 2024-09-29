Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persebaya Surabaya Gagal Kalahkan Dewa United di Kandang Sendiri, Paul Munster Kecewa

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |11:48 WIB
Persebaya Surabaya Gagal Kalahkan Dewa United di Kandang Sendiri, Paul Munster Kecewa
Suasana laga Persebaya Surabaya vs Dewa United. (Foto: Media Persebaya)
A
A
A

SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster kecewa timnya gagal mengalahkan Dewa United ketika bermain di kandang sendiri, yakni di Stadion Gelora Bung Tomo, pada Jumat 27 September 2024 kemarin. Munster pun mengkritik lini depan skuad Bajul Ijo karena terlalu banyak membuang peluang di laga lanjutan Liga 1 2024-2025 tersebut.

Darı statistik pertandingan, terlihat Bajul Ijo memang memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan. Darı 9 kali tendangan ke gawang yang dilakukan, tidak ada yang menghasilkan gol.

Usai laga, Paul Munster mengakui kekecewaannya karena hanya meraih satu poin di laga kandang. Apalagi sepanjang pertandingan sebenarnya timnya menciptakan beberapa peluang, tapi gagal dikonversi menjadi gol.

”Kami hanya membutuhkan gol pertama dan kami kurang kejam. Secara teknis mereka adalah tim yang bagus, kami mendapatkan satu poin, kecewa tapi kami akan terus maju,” kata Munster, saat konferensi pers usai pertandingan, dikutip Minggu (29/9/2024).

Persebaya Surabaya vs Dewa United

Pelatih asal Irlandia Utara ini menyoroti gol yang seharusnya dilesakkan oleh Malik Risaldi, tapi sayang gol itu dianulir wasit karena posisinya sudah berada pada posisi offside.

”Kita bisa melihat semua, pemain kami push dan push untuk mencetak gol. Tetapi sayangnya, itu tidak terjadi. Dan ketika kami mencetak gol, kami offside,” jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/07/51/1663709/jadwal-tayangan-sport-di-vision-januari-2026-bundesliga-liga-champions-hingga-formula-e-eso.webp
Jadwal Tayangan Sport di VISION+ Januari 2026: Bundesliga, Liga Champions hingga Formula E
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/jay_idzes_kiri_dan_tarik_muharemovic_jadi_duet_s.jpg
Jay Idzes Blunder Lawan Juventus, Tapi Ratingnya Malah Lebih Tinggi dari Rekan Bertahan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement