Persebaya Surabaya Gagal Kalahkan Dewa United di Kandang Sendiri, Paul Munster Kecewa

SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster kecewa timnya gagal mengalahkan Dewa United ketika bermain di kandang sendiri, yakni di Stadion Gelora Bung Tomo, pada Jumat 27 September 2024 kemarin. Munster pun mengkritik lini depan skuad Bajul Ijo karena terlalu banyak membuang peluang di laga lanjutan Liga 1 2024-2025 tersebut.

Darı statistik pertandingan, terlihat Bajul Ijo memang memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan. Darı 9 kali tendangan ke gawang yang dilakukan, tidak ada yang menghasilkan gol.

Usai laga, Paul Munster mengakui kekecewaannya karena hanya meraih satu poin di laga kandang. Apalagi sepanjang pertandingan sebenarnya timnya menciptakan beberapa peluang, tapi gagal dikonversi menjadi gol.

”Kami hanya membutuhkan gol pertama dan kami kurang kejam. Secara teknis mereka adalah tim yang bagus, kami mendapatkan satu poin, kecewa tapi kami akan terus maju,” kata Munster, saat konferensi pers usai pertandingan, dikutip Minggu (29/9/2024).

Pelatih asal Irlandia Utara ini menyoroti gol yang seharusnya dilesakkan oleh Malik Risaldi, tapi sayang gol itu dianulir wasit karena posisinya sudah berada pada posisi offside.

”Kita bisa melihat semua, pemain kami push dan push untuk mencetak gol. Tetapi sayangnya, itu tidak terjadi. Dan ketika kami mencetak gol, kami offside,” jelasnya.