Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Comeback ke Timnas Indonesia, Jordi Amat Menggebu-gebu Tatap Bahrain dan China

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |22:10 WIB
<i>Comeback</i> ke Timnas Indonesia, Jordi Amat Menggebu-gebu Tatap Bahrain dan China
Jordi Amat tak sabar untuk comeback ke Timnas Indonesia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JOHOR BAHRUJordi Amat akhirnya kembali berkostum Timnas Indonesia. Bek Johor Darul Takzim itu sangat menggebu-gebu menantikan laga kontra Timnas Bahrain dan Timnas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia akan melanjutkan kiprahnya di Grup C putaran ketiga dengan menghadapi Bahrain dan China. Sebanyak 27 pemain telah dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk dua laga tandang tersebut.

Jordi Amat beraksi di laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Dari 27 pemain yang dipanggil, Jordi yang baru saja kembali dari cedera kembali mendapatkan panggilan. Bek berusia 32 tahun itu sudah tidak sabar untuk kembali bermain bersama Timnas Indonesia.

Garuda calling! Kembali bersama tim. Bersemangat. Fokus. Lapar. Ayo, Indonesia!” tulis Jordi dalam akun instagram pribadinya @jordiamat5, Kamis (3/10/2024).

Bek berdarah Spanyol itu terakhir kali memperkuat Timnas Indonesia saat menghadapi Timnas Irak di Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Maret 2024. Sayangnya, ia terkena kartu merah di laga tersebut.

Kemudian, setelah pertandingan di babak kedua berakhir, Jordi mengalami cedera. Hasilnya, eks pemain Swansea City itu harus absen di dua laga awal Grup C kala Indonesia menghadapi Timnas Arab Saudi dan Timnas Australia pada September 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175626/timnas_indonesia-qY6z_large.jpg
Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Laga Hidup Mati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175623/ole_romeny_dan_patrick_kluivert-3rfZ_large.jpg
Tumbang dari Arab Saudi, Ole Romeny Tegaskan Timnas Indonesia Siap Bangkit Lawan Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175607/herve_renard-TzSq_large.jpg
Timnas Indonesia Kena Harapan Palsu, Pelatih Arab Saudi Puas Bukan Main
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175606/timnas_indonesia-W2Iq_large.jpg
Peluang Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 Masih Ada, Netizen: Menang Lawan Irak Harga Mati!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/51/1630465/daftar-37-pemain-timnas-voli-indonesia-di-pelatnas-proyeksi-sea-games-2025-egi.webp
Daftar 37 Pemain Timnas Voli Indonesia di Pelatnas Proyeksi SEA Games 2025Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/marc_marquez.jpg
Marc Marquez Tiba di Madrid untuk CT Scan usai Kecelakaan Mengerikan di Mandalika
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement