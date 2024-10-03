Comeback ke Timnas Indonesia, Jordi Amat Menggebu-gebu Tatap Bahrain dan China

Jordi Amat tak sabar untuk comeback ke Timnas Indonesia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

JOHOR BAHRU – Jordi Amat akhirnya kembali berkostum Timnas Indonesia. Bek Johor Darul Takzim itu sangat menggebu-gebu menantikan laga kontra Timnas Bahrain dan Timnas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia akan melanjutkan kiprahnya di Grup C putaran ketiga dengan menghadapi Bahrain dan China. Sebanyak 27 pemain telah dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk dua laga tandang tersebut.

Dari 27 pemain yang dipanggil, Jordi yang baru saja kembali dari cedera kembali mendapatkan panggilan. Bek berusia 32 tahun itu sudah tidak sabar untuk kembali bermain bersama Timnas Indonesia.

“Garuda calling! Kembali bersama tim. Bersemangat. Fokus. Lapar. Ayo, Indonesia!” tulis Jordi dalam akun instagram pribadinya @jordiamat5, Kamis (3/10/2024).

Bek berdarah Spanyol itu terakhir kali memperkuat Timnas Indonesia saat menghadapi Timnas Irak di Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Maret 2024. Sayangnya, ia terkena kartu merah di laga tersebut.

Kemudian, setelah pertandingan di babak kedua berakhir, Jordi mengalami cedera. Hasilnya, eks pemain Swansea City itu harus absen di dua laga awal Grup C kala Indonesia menghadapi Timnas Arab Saudi dan Timnas Australia pada September 2024.