Kevin Diks dan Jairo Riedewald, 2 Pemain yang Jalani Proses pada Oktober 2024 untuk Perkuat Timnas Indonesia?

KEVIN Diks dan Jairo Riedewald menjadi 2 pemain yang menjalani proses naturalisasi pada Oktober 2024 untuk memperkuat Timnas Indonesia? Anggota Exco PSSI Arya Sinulingga membuka kemungkinan ada pemain keturunan tambahan yang menjalani proses naturalisasi pada Oktober 2024.

Namun, ia tak berani mengumbar janji. Sebab, segala sesuatunya masih dinegosiasikan. Jika semuanya berjalan lancar, barulah diungkap siapa sosok pemain yang dimaksud.

(Kevin Diks bisa memperkukuh pertahanan Timnas Indonesia. (Foto: REUTERS)

“Nama-nama ini memang agak berat (untuk dinaturalisasi) karena masih dalam proses. Akan tetapi, ada juga yang bisa kita ajak ngobrol. Mungkin satu sampai dua (pemain tambahan yang akan dinaturalisasi),” kata Arya Sinulingga, Okezone mengutip dari channel YouTube-nya.

“Paling enggak kalo dia kita proses Oktober 2024, mungkin November 2024 kita mainkan pemain lain,” lanjut Arya Sinulingga.

Jika di atas benar adanya, siapa dua pemain yang dimaksud? Di channel YouTube-nya, Yussa Nugraha menyebut ada lima pemain yang berpotensi segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI.

Mereka ialah Jairo Riedewald (Royal Antwerp FC), Kevin Diks (FC Copenhagen), Pascal Struijk (Leeds United), Ole Romeny (FC Utrecht) dan Miliano Jonathans (Vitesse Arnem). Dari lima nama di atas, nama Jairo Riedewald dan Kevin Diks disebutkan lebih dulu. Apakah ini fakta keduanya yang akan tiba di Indonesia pada Oktober 2024?