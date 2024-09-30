Shin Tae-yong Masih Dihantui Rasa Bersalah Korea Selatan Dibikin Timnas Indonesia U-23 Gagal Lolos Olimpiade Paris 2024

Shin Tae-yong mengaku dihantui perasaan bersalah ketika Timnas Korea Selatan U-23 gagal menembus Olimpiade Paris 2024 (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

SHIN Tae-yong masih dihantui perasaan bersalah ketika Timnas Korea Selatan U-23 dibikin Timnas Indonesia U-23 gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Hal itu sedikit meninggalkan perasaan getir dalam dirinya.

Timnas Indonesia U-23 dibawa Shin menembus babak semifinal Piala Asia U-23 2024. Skuad Garuda melaju ke babak itu usai menghempaskan Korea Selatan U-23 di babak perempatfinal.

Secara mengejutkan, Timnas Indonesia U-23 menang atas Korea Selatan U-23 lewat babak adu penalti 2-2 (11-10) di Abdullah bin Khalifa Stadium, Qatar, pada April 2024. Kekalahan itu membuat Taegeuk Warriors gagal lolos Olimpiade untuk yang ke-10 kalinya secara beruntun.

Mengenang kembali momen itu, Shin mengakui menjalankan tugas secara profesional. Meski Korea Selatan adalah tanah kelahirannya, ia sedang bertugas sebagai juru taktik Timnas Indonesia.

“Korea adalah negara saya, tapi saya hanya berusaha bermain secara adil,” ucap Shin, dilansir dari ISplus, Senin (30/9/2024).

Pria berusia 53 tahun itu juga menyatakan sama sekali tidak melakukan perayaan khusus atas keberhasilan bersejarah Timnas Indonesia U-23 itu. Ia justru mengaku masih dihantui rasa bersalah karena menghentikan laju negaranya untuk mentas di Olimpiade.