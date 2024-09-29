Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Shin Tae-yong Pastikan Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Gabung Timnas Indonesia Lawan Bahrain dan China!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |23:33 WIB
Breaking News: Shin Tae-yong Pastikan Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Gabung Timnas Indonesia Lawan Bahrain dan China!
Mees Hilgers dan Eliano Reijnders sudah bisa gabung Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan kabar baik soal Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. Ia memastikan dua pemain keturunan itu bisa bergabung dengan Skuad Garuda saat beraksi dalam dua laga lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Mees dan Eliano hanya tinggal menjalani beberapa tahapan untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia. Mereka dilaporkan akan mengambil sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda, pada Senin 30 September 2024.

Mees Hilgers

Setelah dilakukan sumpah WNI, Mees dan Eliano akan menjalani perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Hal itu wajib dilakukan agar kedua pemain keturunan ini bisa segera bergabung dengan Timnas Indonesia saat menjalani dua laga lanjutan Grup C melawan Timnas Bahrain dan Timnas China.

Kendati masih menjalani proses yang ada, Shin meyakini proses kedua pemain itu akan berjalan mulus. Bahkan, ia menyatakan Mees dan Eliano bisa gabung dengan Timnas Indonesia pada Oktober 2024.

“Akan gabung langsung untuk melawan Bahrain dan China, bisa,” kata Shin kepada wartawan di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (29/9/2024).

Sementara, pada kesempatan yang berbeda, Sekjen PSSI, Yunus Nusi, tidak menjawab secara gamblang soal pengambilan sumpah Mees dan Eliano. Ia hanya bisa memastikan Arya Sinulingga selaku perwakilan dari PSSI sudah berada di Belanda dan akan mempercepat proses yang ada.

Halaman:
1 2
      
