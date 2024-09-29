Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil FC Twente vs NAC Breda di Liga Belanda 2024-2025: Main 45 Menit, Mees Hilgers Bantu Timnya Menang 1-0

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |22:30 WIB
Hasil FC Twente vs NAC Breda di Liga Belanda 2024-2025: Main 45 Menit, Mees Hilgers Bantu Timnya Menang 1-0
Mees Hilgers bermain 45 menit saat FC Twente mengalahkan NAC Breda (Foto: Instagram/@meeshilgerss)
A
A
A

ENSCHEDE – Hasil FC Twente vs NAC Breda di Liga Belanda 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion De Grolsch Veste, Enschede, Minggu (29/9/2024), malam WIB, itu berakhir 1-0 untuk Mees Hilgers dan kawan-kawan.

Dalam laga itu, sang calon pemain Timnas Indonesia merumput selama 45 menit. Namun, ia mencatatkan satu tekel sukses, satu intersep bola, dan 91% akurasi umpan.

Mees Hilgers

Jalannya Pertandingan

FC Twente dan NAC Breda bermain ketat sejak awal babak pertama. Sebab,kedua tim ingin mencetak gol cepat dalam laga itu agar makin percaya diri memainkan laga.

Peluang demi peluang diciptakan kedua tim pada babak pertama. Namun, skor FC Twente melawan NAC Breda masih imbang 0-0 sampai akhir babak pertama.

FC Twente baru bisa mencetak gol ke gawan tim lawan pada menit ke-76, gol itu diciptakan oleh Ricky van Wolfswinkel lewat sepakan penalti.

Halaman:
1 2
      
