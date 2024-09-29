Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil PEC Zwolle vs Almere City di Liga Belanda 2024-2025: Eliano Reijnders Cadangan, Thom Haye Gagal Bawa Timnya Menang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |20:13 WIB
Hasil PEC Zwolle vs Almere City di Liga Belanda 2024-2025: Eliano Reijnders Cadangan, Thom Haye Gagal Bawa Timnya Menang
Eliano Reijnders dan Thom Haye bercengkerama usai laga PEC Zwolle vs Almere City FC (Foto: Instagram/@peczwolle)
A
A
A

ZWOLLE – Hasil PEC Zwolle vs Almere City FC di Liga Belanda 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion MacPark, Zwolle, Belanda, Minggu (29/9/2024) sore WIB, berakhir dengan skor 1-0 untuk tuan rumah.

Pada laga ini, Thom Haye dipercaya tampil sebagai starter untuk Almere City. Sementara itu, calon pemain Timnas Indonesia, Eliano Reijnders berada di bangku cadangan PEC Zwolle.

Thom Haye

Jalannya Pertandingan

PEC Zwolle yang bermain di kandang sendiri tampil cukup agresif. Namun begitu, Thom Haye dan kolega masih bisa menahan gempuran yang dilancarkan tuan rumah kendati belum ada gol yang tercipta sampai menit ke-30.

Di babak pertama, Haye kerap melancarkan umpan-umpan terukurnya, namun belum bisa dimanfaatkan pemain Almere City. Pada akhirnya, kedua tim bermain imbang 0-0 di babak pertama.

Usai jeda turun minum, Haye masih dipercaya untuk tampil. Sementara, Reijnders masih berada di bangku cadangan. Kendati begitu, PEC Zwolle masih tampil cukup dominan.

Namun sayangnya, Haye harus ditarik keluar pada menit ke-65 dengan digantikan oleh Alex Carbonell. Sementara, kedua kesebelasan masih bermain imbang tanpa gol.

Halaman:
1 2
      
