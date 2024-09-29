Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 Sesaat Lagi

Timnas Indonesia U-20 siap permalukan Yaman U-20 malam ini. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

LINK live streaming Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Timnas Indonesia U-20 kedatangan Yaman U-20 di matchday pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 yang dilangsungkan di Stadion Madya, Jakarta, Minggu (29/9/2024) pukul 19.30 WIB.

Jika ukurannya performa di dua laga awal Grup F, Timnas Indonesia U-20 dan Yaman U-20 memiliki kekuatan setara. Timnas Indonesia U-20 dan Yaman U-20 sama-sama memenangkan dua laga awal.

(Timnas Indonesia U-20 siap tempur melawan Yaman U-20 malam ini. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

Timnas Indonesia U-20 tercatat menang 4-0 atas Maladewa U-20 dan menghajar Timor Leste U-20 dengan skor 3-1. Sementara Yaman U-20, menang 3-1 atas Timor Leste U-20 dan mempermalukan Maladewa U-20 dengan skor 3-0.

Meski sama-sama-mengoleksi enam angka, Timnas Indonesia U-20 berhak menempati posisi yang lebih baik. Sebab, Timnas Indonesia U-20 unggul selisih gol atas Yaman U-20, yakni selisih gol +6 berbanding +5.

Kondisi ini sejatinya menguntungkan Timnas Indonesia U-20. Hal itu karena Jens Raven dan kawan-kawan hanya butuh hasil imbang kontra Yaman U-20 untuk lolos ke Piala Asia U-20 2025 sebagai juara Grup F.

Meski begitu, pelatih Timnas Indonesia U-20 Indra Sjafri pantang hanya membidik hasil imbang. Ia bertekad mengantarkan Timnas Indonesia U-20 menang atas wakil Asia Barat tersebut.