Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Penasaran Ingin Jajal Kembali Timnas Indonesia vs Korea Selatan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |18:00 WIB
Shin Tae-yong Penasaran Ingin Jajal Kembali Timnas Indonesia vs Korea Selatan
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan hasratnya untuk kembali menghadapi Korea Selatan. Sang pelatih menyebut kalau negara-negara Asia Tenggara saat ini, khususnya Indonesia, tidak mudah dikalahkan.

Di bawah komando Shin Tae-yong, Timnas Indonesia berkembang pesat. Skuad Garuda boleh dibilang berjuluk menjadi tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata lagi oleh negara-negara besar Asia.

 

Diluar prediksi, Shin Tae-yong sukses membawa Timnas Indonesia U-23 menembus babak semifinal Piala Asia U-23 2024 pada April lalu. Mereka memastikan langkahnya ke babak itu usai bungkam Korea Selatan U-23 lewat baba adu penalti 2-2 (11-10).

Shin Tae-yong pun ingin kembali melawan negaranya lagi. Soal penguasaan bola, dia mengakui kalau Korea Selatan mungkin akan lebih unggul. Tapi, dia yakin Timnas Indonesia bisa kembali membuat kejutan. Sebab, dia menil

“Saya pikir jika bertemu lagi, penguasaan bola akan 60-40 untuk Korea,” tutur Shin Tae-yong, dikutip dari ISplus, Minggu (29/9/2024).

“Korea mungkin akan mendominasi pertandingan, tapi era ketika tim Asia Tenggara bisa dengan mudah dikalahkan sudah berakhir,” terangnya.

Tak bisa dipungkiri kalau Shin Tae-yong telah membawa Timnas Indonesia naik level. Skuad Garuda saat ini sedang berjuang merebut tiket Piala Dunia 2026 dengan berlaga di Grup C babak ketiga Kualifikasi Zona Asia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174698/patrick_kluivert_bahagia_miliano_jonathans_cetak_assist_perdana_di_eredivisie_pssi-KBbG_large.jpg
Patrick Kluivert Bahagia, Winger Tajam Timnas Indonesia Cetak Sejarah di Eredivisie!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174693/mauro_zijlstra_dan_justin_hubner_sudah_tiba_di_arab_saudi_justinhubner5-HQlN_large.jpg
Justin Hubner dan Mauro Zijlstra Tiba di Arab Saudi, Ini Daftar 20 Pemain Timnas Indonesia yang Mendarat di Jeddah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174688/calvin_verdonk_dan_kylian_mbappe_menyaksikan_langsung_laga_losc_lille_vs_psg_brfootball-ZSxo_large.jpg
Belum ke Arab Saudi, Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk Saksikan Laga LOSC Lille vs PSG Bareng Kylian Mbappe!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/51/3174604/jordi_amat_serius_berlatih_bersama_timnas_indonesia_pssi-4gD8_large.jpg
Bersaing dengan Jay Idzes dan Kevin Diks, Jordi Amat Semangat Latihan Bareng Timnas Indonesia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/05/11/1628909/enam-poin-di-tangan-fafage-banua-kalahkan-raybit-fc-41-lwk.webp
Enam Poin di Tangan, FAFAGE Banua Kalahkan Raybit FC 4-1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/pembalap_gresini_racing_fermin_aldeguer.jpg
Komentar Mengejutkan Fermin Aldeguer Usai Juara MotoGP Mandalika 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement