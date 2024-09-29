Shin Tae-yong Penasaran Ingin Jajal Kembali Timnas Indonesia vs Korea Selatan

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan hasratnya untuk kembali menghadapi Korea Selatan. Sang pelatih menyebut kalau negara-negara Asia Tenggara saat ini, khususnya Indonesia, tidak mudah dikalahkan.

Di bawah komando Shin Tae-yong, Timnas Indonesia berkembang pesat. Skuad Garuda boleh dibilang berjuluk menjadi tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata lagi oleh negara-negara besar Asia.

Diluar prediksi, Shin Tae-yong sukses membawa Timnas Indonesia U-23 menembus babak semifinal Piala Asia U-23 2024 pada April lalu. Mereka memastikan langkahnya ke babak itu usai bungkam Korea Selatan U-23 lewat baba adu penalti 2-2 (11-10).

Shin Tae-yong pun ingin kembali melawan negaranya lagi. Soal penguasaan bola, dia mengakui kalau Korea Selatan mungkin akan lebih unggul. Tapi, dia yakin Timnas Indonesia bisa kembali membuat kejutan. Sebab, dia menil

“Saya pikir jika bertemu lagi, penguasaan bola akan 60-40 untuk Korea,” tutur Shin Tae-yong, dikutip dari ISplus, Minggu (29/9/2024).

“Korea mungkin akan mendominasi pertandingan, tapi era ketika tim Asia Tenggara bisa dengan mudah dikalahkan sudah berakhir,” terangnya.

Tak bisa dipungkiri kalau Shin Tae-yong telah membawa Timnas Indonesia naik level. Skuad Garuda saat ini sedang berjuang merebut tiket Piala Dunia 2026 dengan berlaga di Grup C babak ketiga Kualifikasi Zona Asia.