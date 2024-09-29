Persija Jakarta vs PSM Makassar: Meski Diterpa Kelelahan, Juku Eja Optimis Pulang dengan 3 Poin

BANTUL - Penggawa PSM Makassar, Aloisio Soares Neto, optimis timnya bakal membawa pulang tiga poin saat bertandang ke markas Persija Jakarta di pekan ketuju Liga 1 2024-2025, pada Minggu (29/9/2024) malam WIB. Meski banyak pemain PSM yang sejatinya kelelahan jelang tampil di Stadion Sultan Agung, Bantul, nanti, ia tetap merasa Juku Eja bisa menang.

Aloisio Soares Neto mengatakan Skuad Juku Eja akan di hadapan dengan lawan tangguh. Jadi, timnya wajib menampilkan performa terbaiknya sepanjang 90 menit permainan.

"Pasti menjadi pertandingan yang sulit. Beberapa dari kami masih sedikit lelah, karena kami baru bermain di pertandingan dua hari lalu. Tapi tetap kami akan mengupayakan yang terbaik,” kata Aloisio Soares Neto dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Minggu (29/9/2024).

"Lawan adalah tim yang bagus, tapi ini adalah sepak bola kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami akan memberikan yang terbaik untuk suporter PSM,"tambahnya.

Pemain berposisi bek itu mengatakan rekan-rekannya akan menjalankan instruksi tim pelatih dengan sebaik mungkin. Sebab, PSM ingin meraih kemenangan melawan Skuad Macan Kemayoran-julukan Persija.