Ditahan Madura United 2-2, Persib Bandung Kembali Keluhkan Jadwal Padat

BANGKALAN – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, kembali mengeluhkan jadwal padat yang dihadapi anak asuhnya usai bermain 2-2 melawan Madura United di pekan ketujuh Liga 1 2024-2025. Ia mengaku sudah menyarankan agar jadwal diubah tetapi ditolak PT LIB.

Laga Madura United vs Persib Bandung itu berlangsung di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur, Sabtu 28 September 2024 malam WIB. Kedua tim harus puas berbagi satu angka.

Dua gol Madura United diborong Lulinha (7’, 61’). Sementara, Persib membalas lewat Tyronne del Pino (30’) dan Adam Alis (31’).

Hodak mengaku sudah memprediksi sebelumnya bahwa laga ini berat. Terbukti timnya harus kebobolan lebih dulu.

“Babak pertama, kecuali gol mereka yang sedikit berbau keberuntungan, kami bermain dengan sangat baik, kami mencetak dua gol dan mempunyai beberapa peluang,” kata Hodak usai laga, dikutip Minggu (29/9/2024).

Memasuki babak kedua, lanjutnya, para pemainnya mengalami kelelahan hingga akhirnya Lulinha berhasil mencetak gol keduanya. Situasi itu diakui Hodak diakibatkan jadwal padat yang dilalui dalam 17 hari.

“Itu alasan kami bisa kebobolan dan kami mulai melambat. Ini adalah laga kelima kami dalam 17 hari. Ini kenapa kami meminta untuk mengubah jadwal tapi mereka (PT LIB) menolaknya,” keluh Hodak.

“Dan saya sudah tahu sebelumnya ini akan terjadi. Jadi kelelahan menjadi masalah di babak kedua,” imbuh pria asal Kroasia itu.

Hodak menilai secara mental para pemainnya sudah bermain bagus. Terbukti hingga saat ini, Persib Bandung belum mengalami kekalahan di tujuh laga yang telah dijalani di Liga 1 2024-2025.