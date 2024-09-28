Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Punya Lisensi Kepelatihan, Jens Raven Buka Opsi Jadi Pelatih Klub Liga Indonesia di Masa Depan

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |22:23 WIB
Punya Lisensi Kepelatihan, Jens Raven Buka Opsi Jadi Pelatih Klub Liga Indonesia di Masa Depan
Jens Raven membuka opsi jadi pelatih klub Liga Indonesia di masa depan (Foto: MPI/Isra Triansyah)
A
A
A

JAKARTA – Striker Timnas Indonesia U-20, Jens Raven, diketahui mempunyai lisensi kepelatihan UEFA Youth B. Sang ayah, Bjorn Raven mengungkapkan, putranya pernah berdiskusi untuk melatih klub liga Indonesia di masa depan.

Jens sudah mempersiapkan masa depannya andai pensiun dari bermain sepakbola. Striker berusia 18 tahun itu sudah mengikuti tahapan untuk mendapatkan lisensi kepelatihan UEFA Youth B di Belanda.

Jens Raven membuka skor di laga Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Timor Leste U-20 1-0 (Foto: MPI/Isra Triansyah)

Bjorn mengungkapkan keinginan Jens muncul setelah beberapa waktu berkecimpung di sepakbola. Ia mengaku sangat senang putranya mempunyai pandangan visioner untuk masa depannya.

“Lisensi pelatih,iya, dia pada awalnya ingin main bola saja, tapi setelah jadi pemain, dia juga ingin jadi pelatih di masa depan,” kata Bjorn kepada awak media di Jakarta, dikutip Sabtu (28/9/2024).

“Makanya dia mulai dengan lisensi kepelatihan ini, dia ambil UEFA B,” imbuh pria asal Belanda itu.

“Jadi itu adalah hal yang bagus. Saya ingin dia bermain sepakbola selama mungkin dan saya juga ingin setelah itu dia bisa membentuk pemain menjadi lebih bagus, membantu pengembangan pemain muda,” tukas Bjorn.

Halaman:
1 2
      
