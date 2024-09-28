Mampu Bersaing dengan Pemain Naturalisasi di Timnas Indonesia, Rizky Ridho: Berkat Coach Shin Tae-yong

JAKARTA - Bek Timnas Indonesia, Rizky Ridho terus berkembang dan hampir selalu menjadi pilihan utama di lini belakang Skuad Garuda. Ridho mengakui, keberhasilan ini tak terlepas dari peran sang pelatih, Shin Tae-yong.

Rizky Ridho bisa dikatakan masih menjadi bek utama Timnas Indonesia meski kini skuad Garuda dihuni banyak pemain naturalisasi yang bermain di lini belakang. Menurut Rizky Ridho, itu semua berkat pelatih Shin Tae-yong yang sudah membantunya terus berkembang hingga mempercayainya.

Rizky Ridho sampai saat ini masih menjadi pilihan utama di Timnas Indonesia. Ridho hampir selalu dimainkan dalam laga krusial Skuad Garuda bersama dengan Jay Idzes dan Justin Hubner.

Pemain Persija Jakarta itu dianggap sebagai salah satu pemain liga Indonesia yang bisa bersaing dengan pemain abroad, atau keturunan. Konsistensi performa Ridho tak terlepas dari peran Shin Tae-yong.

Ridho mengakui, pelatih asal Korea Selatan itu mengubah jalan kariernya. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu belajar banyak hal, termasuk kedisiplinan dan teknik bermain.

"Untuk Coach Shin, saya sangat berterimakasih karena beliau merubah karier saya," kata Ridho kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, Sabtu (28/9/2024).