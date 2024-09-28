Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mampu Bersaing dengan Pemain Naturalisasi di Timnas Indonesia, Rizky Ridho: Berkat Coach Shin Tae-yong

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |04:00 WIB
Mampu Bersaing dengan Pemain Naturalisasi di Timnas Indonesia, Rizky Ridho: Berkat Coach Shin Tae-yong
Bek Timnas Indonesia, Rizky Ridho. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Bek Timnas Indonesia, Rizky Ridho terus berkembang dan hampir selalu menjadi pilihan utama di lini belakang Skuad Garuda. Ridho mengakui, keberhasilan ini tak terlepas dari peran sang pelatih, Shin Tae-yong.

Rizky Ridho bisa dikatakan masih menjadi bek utama Timnas Indonesia meski kini skuad Garuda dihuni banyak pemain naturalisasi yang bermain di lini belakang. Menurut Rizky Ridho, itu semua berkat pelatih Shin Tae-yong yang sudah membantunya terus berkembang hingga mempercayainya.

Rizky Ridho sampai saat ini masih menjadi pilihan utama di Timnas Indonesia. Ridho hampir selalu dimainkan dalam laga krusial Skuad Garuda bersama dengan Jay Idzes dan Justin Hubner.

Pemain Persija Jakarta itu dianggap sebagai salah satu pemain liga Indonesia yang bisa bersaing dengan pemain abroad, atau keturunan. Konsistensi performa Ridho tak terlepas dari peran Shin Tae-yong.

Rizky Ridho

Ridho mengakui, pelatih asal Korea Selatan itu mengubah jalan kariernya. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu belajar banyak hal, termasuk kedisiplinan dan teknik bermain.

"Untuk Coach Shin, saya sangat berterimakasih karena beliau merubah karier saya," kata Ridho kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, Sabtu (28/9/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193749/john_herdman_berpotensi_bawa_pascal_struijk_ke_timnas_indonesia_fifa-9ROt_large.jpg
John Herdman Bahagia, Temukan Pemain Termahal yang Diizinkan Bela Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193747/timnas_indonesia_ditargetkan_naik_ke_peringkat_110_dunia_di_akhir_2026_aldi_chandra_okezone-TF8w_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: John Herdman Bikin Skuad Garuda Melesat ke Peringkat 110 Dunia di Akhir 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193667/timnas_indonesia_dalam_dua_tahun_terakhir_didukung_apparel_erspo_sadadd-jawU_large.jpg
Erspo Naikkan Tawaran 3 Kali Lipat agar Tetap Jadi Apparel Timnas Indonesia, Dipilih PSSI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193655/john_herdman_diharapkan_sukses_bersama_timnas_indonesia_fifacom-tTnQ_large.jpg
Harapan Mantan Pemain Espanyol soal John Herdman Latih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1663067/pertarungan-raksasa-muda-asia-dimulai-saksikan-afc-u23-asian-cup-2026-live-di-gtv-ean.webp
Pertarungan Raksasa Muda Asia Dimulai! Saksikan AFC U23 Asian Cup 2026 Live di GTV
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/22/pelatih_manchester_united_ruben_amorim.jpg
Ruben Amorim Dipecat Man United, Kantongi Pesangon Rp216 Miliar!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement